"Важке рішення": учасниця Нацвідбору зняла свою кандидатуру за крок до оголошення переможця
Співачка SKYLERR ошелешила фанів. Вона раптово зняла свою кандидатуру в Нацвідборі на Євробачення. При цьому артистка пояснила своє рішення тим, що їй "не цікаво брати участь у піар-перегонах".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким SKYLERR поділилася в Instagram.
Чому співачка зняла кандидатуру
Артистка написала великий текст, у якому розкрила причини свого рішення. Як виявилося, вона незадоволена ситуцією з голосуванням.
"Важке рішення, правда, але я знімаю свою кандидатуру в Нацвідборі на Євробачення 2024. Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про своїх людей, про вас, про усіх нас", - написала співачка.
"Все, що відбувається зараз - це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. "Дія" працювала вночі, зранку вона знову не працювала, зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватись некоректно", - додала вона.
Артистка зробила заяву щодо голосування (фото: instagram.com/skylerr_official)
За словами SKYLERR, вона розуміє, що це "велика система", але виступає за "голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті".
"В цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво, "немає переможців в цьому марафоні" - слова з моєї пісні, які на сьогодні як ніколи актуальні. Я залишаюсь вірна собі і своїм меседжам, своїм сенсам, які несла я і моя пісня", - написала артистка.
Також вона закликала усіх "залишатися людьми" й подякувала команді, яка створювала шоу.
Співачка SKYLERR відмовилася від участі у Нацвідборі (скріншот)
Як реагує мережа
У коментарях українці пишуть:
- "В будь-якому разі ти велика молодець"
- "Сильні слова"
- "Ну як це? Просто злив голосів? Що робити тим, хто за вас віддав свій голос?".
Нагдаємо, раніше стало відомо, що Сердючка несподіваною піснею "порвала" Нацвідбір на Євробачення 2024.
Окрім цього, ми вже розповідали, чому на Нацвідборі не визначили переможця в день фіналу.