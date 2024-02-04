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"Трудное решение": участница Нацотбора сняла свою кандидатуру за шаг до объявления победителя

Воскресенье 04 февраля 2024 11:46
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"Трудное решение": участница Нацотбора сняла свою кандидатуру за шаг до объявления победителя Певица недовольна голосованием (instagram.com/skylerr_official)
Автор: Полина Иваненко

Певица SKYLERR ошарашила фанатов. Она внезапно сняла свою кандидатуру в Национальном отборе на Евровидение. При этом артистка объяснила свое решение тем, что ей "не интересно участвовать в пиар-гонках".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым SKYLERR поделилась в Instagram.

Почему певица сняла кандидатуру

Артистка написала большой текст, в котором раскрыла причины своего решения. Как оказалось, она не довольна ситуацией с голосованием.

"Трудное решение, правда, но я снимаю свою кандидатуру в Нацотборе на Евровидение 2024. Это решение далось мне сложно, но все же я о творчестве, о музыке, о сцене, о шоу, о работе, о песне, о своих людях, о вас, обо всех нас", - написала певица.

"Все, что происходит сейчас - это уже не о вышесказанном, и не обо мне. К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. "Дия" работала ночью, утром она снова не работала, сейчас, как мне известно, она снова работает. Голоса могли засчитаться некорректно", - добавила она.

&quot;Трудное решение&quot;: участница Нацотбора сняла свою кандидатуру за шаг до объявления победителяАртистка сделала заявление по голосованию (фото: instagram.com/skylerr_official)

По словам SKYLERR, она понимает, что это "большая система", но выступает за "голосование прозрачное и понятное, которое в моменте".

"В этой пиар-гонке, которая сложилась из-за этой ситуации, участвовать мне не интересно, "нет победителей в этом марафоне" - слова из моей песни, которые на сегодняшний день как никогда актуальны. Я остаюсь верна себе и своим месседжам, своим смыслам, которые несла я и моя песня", - написала артистка.

Также она призвала всех "оставаться людьми" и поблагодарила команду, которая создавала шоу.

&quot;Трудное решение&quot;: участница Нацотбора сняла свою кандидатуру за шаг до объявления победителяПевица SKYLERR отказалась от участия в Нацотборе (скриншот)

Как реагирует сеть

В комментариях украинцы пишут:

  • "В любом случае ты большая молодец"
  • "Сильные слова"
  • "Ну как это? Просто слив голосов? Что делать тем, кто за вас отдал свой голос?".

Напомним, ранее стало известно, что Сердючка неожиданной песней "порвала" Нацотбор на Евровидение 2024 года.

Кроме того, мы уже рассказывали, почему на Нацотборе не определили победителя в день финала.

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