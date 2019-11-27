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Вау, это украинский продукт? Модель рассказала, как стала лицом государства

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 22:30
Вау, это украинский продукт? Модель рассказала, как стала лицом государства
Александра Ободянская (Фото: instagram.com/sashaobodianska)

Украинская модель сделала смелое заявление об Украине

Украинская модель Александра Ободянская, которая выиграла конкурс от Министерства цифровой трансформации Украины, призналась, что победа стала для нее неожиданностью. Об этом она рассказала в комментарии для издания Vesti.

Александра Ободянская сообщила, что узнала о конкурсе из статьи и решила попробовать свои силы и разместила фото в Facebook.

Вау, это украинский продукт? Модель рассказала, как стала лицом государства

Александра Ободянская (Фото: instagram.com/sashaobodianska)

"О конкурсе узнала из статьи. Я в тот же день решила попробовать и добавила фото под постом о конкурсе. Победа была абсолютно неожиданной, под постом в какой-то момент появилось более 3000 комментариев, я даже не думала, что у меня получится. О том, что победила, узнала в понедельник вечером, со мной на Facebook связался представитель министерства", - сказала Ободянская.

Она призналась, что возлагает большие надежды на этот проект и отметила, что страны-соседи развиваются стремительно.

Александра Ободянская (Фото: instagram.com/sashaobodianska)

"Когда увидела презентацию приложения, подумала: "Вау, это украинский продукт? Мы можем создать диджитал-продукт мирового уровня?". У нас есть близкие соседи: Грузия, Эстония, Литва, Латвия, страны, которые существовали в тех же реалиях советского режима, что и мы. Но они уже давно начали стремительно развиваться, показав остальным постсоветским странам, что там, где есть инновационная идея - есть и её воплощение... Я думаю, что это огромный шаг нашей страны навстречу современным технологиям, который несомненно упростит жизнь миллионов украинцев", - заявила модель.

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