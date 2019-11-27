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Вау, це український продукт? Модель розповіла, як стала обличчям держави

STYLERЖиття    27.11.2019 - 22:30
Вау, це український продукт? Модель розповіла, як стала обличчям держави
Олександра Ободянська (Фото: instagram.com/sashaobodianska)

Українська модель зробила сміливу заяву про Україну

Українська модель Олександра Ободянська, яка виграла конкурс від Міністерства цифрової трансформації України, зізналася, що перемога стала для неї несподіванкою. Про це вона розповіла в коментарі для видання Vesti.

Олександра Ободянська повідомила, що дізналася про конкурс зі статті і вирішила спробувати свої сили і розмістила фото в Facebook.

Вау, це український продукт? Модель розповіла, як стала обличчям держави

Олександра Ободянська (Фото: instagram.com/sashaobodianska)

"Про конкурс дізналась з статті. Я в той же день вирішила спробувати і додала фото під постом про конкурс. Перемога була абсолютно несподіваною, під постом в якийсь момент з'явилося більше 3000 коментарів, я навіть не думала, що у мене вийде. Про те, що перемогла, дізналася в понеділок увечері, зі мною на Facebook зв'язався представник міністерства", - сказала Ободянська.

Вона зізналася, що покладає великі надії на цей проект і зазначила, що країни-сусіди розвиваються стрімко.

Олександра Ободянська (Фото: instagram.com/sashaobodianska)

"Коли побачила презентацію програми, подумала: "Вау, це український продукт? Ми можемо створити діджитал-продукт світового рівня?". У нас є близькі сусіди: Грузія, Естонія, Литва, Латвія, країни, які існували в тих же реаліях радянського режиму, що і ми. Але вони вже давно почали стрімко розвиватися, показавши іншим пострадянським країнам, що там, де є інноваційна ідея - є і її втілення... Я думаю, що це величезний крок нашої країни назустріч сучасним технологіям, який безсумнівно спростить життя мільйонів українців", - заявила модель.

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