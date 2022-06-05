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Вацко в прямом эфире сказал все, что думает о россиянах. И с ним нельзя не согласиться

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Воскресенье 05 июня 2022 22:13
Вацко в прямом эфире сказал все, что думает о россиянах. И с ним нельзя не согласиться Фото: Виктор Вацко высказался о российских захватчиках (instagram.com/v.vatsko)
Автор: Владимир Костырин

На российскую кибератаку платформы OLL.TV во время матча плей-офф Украина - Уэльс квалификации к ЧМ-2022, когда вместо игры зрителям вдруг стали показывать "новости" оккупантов, резко отреагировал знаменитый комментатор Виктор Вацко.

Многолетний голос "футбольной Украины" откровенно высказал свое отношение к захватчикам в прямом эфире, комментируя матч.

Вацко за словом в карман не полез, и предельно ясно, спокойным голосом озвучил свое отношение к российским оккупантам. И с ним сложно не согласиться.

"Горите в аду, сра*ые орки! Просто горите в аду, твари! Желаю вам остаться без футбола навсегда до конца ваших дней! Выродки!", - так прозвучала адекватная реакция Вацко.

Видео: комментатор матча Украина - Уэльс Виктор Вацко отреагировал на российскую кибератаку на сервис интернет-телевидения OLL.TV 5 июня

Также комментатор высказался и об итогах сегодняшней игры наших футболистов со сборной Уэльса, закончившейся не в пользу "желто-синих".

"Когда ты находишься в шаге от цели, поражения превращаются в наиболее горькие и болезненные. Но я хочу искренне поблагодарить всех и каждого в этой команде. За их характер, за их желания, за их старания, их неравнодушие. Единственное, чего нам не хватило в Кардиффи - крошечной улыбки фортуны, без которой в спорте - никак…

Я горжусь этой командой! Я горжусь такими соотечественниками! Победы в футболе обязательно придут! Как придет и победа над лаптеголовыми орками. Слава Украине!!!" - написал Вацко в своем Instagram.

Как сообщалось, 5 июня сборная Украины не пробилась на ЧМ-2022, минимально уступив Уэльсу в Кардиффе (0:1).

Напомним также, недавно президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк, комментируя матч "Реал" - "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов, произнес аж 136 матов, хотя перед началом игры заявил, что этого не будет делать.

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