Вацко в прямом эфире сказал все, что думает о россиянах. И с ним нельзя не согласиться

На российскую кибератаку платформы OLL.TV во время матча плей-офф Украина - Уэльс квалификации к ЧМ-2022, когда вместо игры зрителям вдруг стали показывать "новости" оккупантов, резко отреагировал знаменитый комментатор Виктор Вацко.

Вацко за словом в карман не полез, и предельно ясно, спокойным голосом озвучил свое отношение к российским оккупантам. И с ним сложно не согласиться.

"Горите в аду, сра*ые орки! Просто горите в аду, твари! Желаю вам остаться без футбола навсегда до конца ваших дней! Выродки!", - так прозвучала адекватная реакция Вацко.

Адекватна реакція нашого коментатора Віктора Вацка на кібертатаку трансляції футбольного матчу з боку росіян.



"Горіть у пеклі, срані орки! Просто горите в пеклі, тварюки! Бажаю вам залишитися без футболу назавжди до кінця ваших днів! Виродки!", - сказав Віктор Вацко. pic.twitter.com/LWgvDztriU — Оleksа_UA (@Oleksa_UA66) June 5, 2022

Видео: комментатор матча Украина - Уэльс Виктор Вацко отреагировал на российскую кибератаку на сервис интернет-телевидения OLL.TV 5 июня

Также комментатор высказался и об итогах сегодняшней игры наших футболистов со сборной Уэльса, закончившейся не в пользу "желто-синих".

"Когда ты находишься в шаге от цели, поражения превращаются в наиболее горькие и болезненные. Но я хочу искренне поблагодарить всех и каждого в этой команде. За их характер, за их желания, за их старания, их неравнодушие. Единственное, чего нам не хватило в Кардиффи - крошечной улыбки фортуны, без которой в спорте - никак…

Я горжусь этой командой! Я горжусь такими соотечественниками! Победы в футболе обязательно придут! Как придет и победа над лаптеголовыми орками. Слава Украине!!!" - написал Вацко в своем Instagram.