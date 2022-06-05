Вацко у прямому ефірі сказав усе, що думає про росіян. І з ним не можна не погодитись
На російську кібератаку платформи OLL.TV під час матчу плей-офф Україна - Уельс кваліфікації до ЧС-2022, коли замість гри глядачам раптом стали показувати "новини" окупантів, різко відреагував знаменитий коментатор Віктор Вацко.
Багаторічний голос "футбольної України" відверто висловив своє ставлення до загарбників у прямому ефірі, коментуючи матч.
Вацко за словом до кишені не поліз, і гранично ясно, спокійним голосом озвучив своє ставлення до російських окупантів. І з ним складно не погодитися.
"Горіть у пеклі, ср*ні орки! Просто горите в пеклі, тварюки! Бажаю вам залишитися без футболу назавжди до кінця ваших днів! Виродки!", - так прозвучала адекватна реакція Вацка.
Адекватна реакція нашого коментатора Віктора Вацка на кібертатаку трансляції футбольного матчу з боку росіян.- Оleksа_UA (@Oleksa_ua66) June 5, 2022
"Горіть у пеклі, срані орки! Просто горите в пеклі, тварюки! Бажаю вам залишитися без футболу назавжди до кінця ваших днів! Виродки!",- сказав Віктор Вацко. pic.twitter.com/LWgvDztriU
Відео: коментатор матчу Україна - Уельс Віктор Вацко відреагував на російську кібератаку на сервіс Інтернет-телебачення OLL.TV 5 червня
Також коментатор висловився і про підсумки сьогоднішньої гри наших футболістів зі збірною Уельсу, що закінчилася не на користь "жовто-синіх".
"Коли ти перебуваєш за крок до мети, поразки перетворюються на найбільш гіркі і болючі. Але я хочу щиро подякувати всім і кожному у цій команді. За їх характер, за їх бажання, за їх старання, їх небайдужість. Єдине, чого нам не вистачило у Кардіффі - малесенької посмішки фортуни, без якої у спорті - ніяк ...
Я пишаюся цією командою! Я пишаюся такими співвітчизниками! Перемоги у футболі обов’язково прийдуть! Як прийде і перемога над лаптєголовими орками. Слава Україні!!!" - написав Вацко у своєму Instagram.
Як повідомлялося, 5 червня збірна України не пробилася на ЧС-2022, мінімально поступившись Уельсу в Кардіффі (0:1).
Нагадаємо також, нещодавно президент ФК "Інгульець" Олександр Поворознюк, коментуючи матч "Реал" - "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів, виголосив аж 136 матів, хоча перед початком гри заявив, що цього не робитиме.