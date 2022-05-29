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"Бидон водки!" Поворознюк выкрикнул 136 матов в эфире финала Лиги чемпионов

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Воскресенье 29 мая 2022 19:30
"Бидон водки!" Поворознюк выкрикнул 136 матов в эфире финала Лиги чемпионов Фото: Александр Поворознюк комментировал финал Лиги чемпионов
Автор: Светлана Мащенко

Александра Поворознюка, президента ФК "Ингулец" и предпринимателя-агрария, пригласили прокомментировать матч "Реал" - "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Известный крутым словечком Поворознюк за время трансляции на Megogo произнес аж 136 матов, хотя перед началом матча заявил, что этого не будет делать.

Как это было - смотрите ниже в нашей статье.

Вместе с Романом Бебехом Григорович эмоционально реагировал на игру, в которой "Реал" вырвал победу со счетом 1:0.

Поворознюк болел за Реал, и в это время вспоминал, как и с кем спорил то на бидон водки, то на машину пива.

"Бл* буду, бидон водки", - эмоционально восклицал Александр Григорьевич.

&quot;Бидон водки!&quot; Поворознюк выкрикнул 136 матов в эфире финала Лиги чемпионов

Смотрите на видео ниже, как это было. Но сначала возьмите наушники, чтобы дети не услышали.

Ранее мы писали, что 61-летний легендарный футболист взял в руки автомат и пошел защищать Украину.

Также сообщалось, почему футболистам нельзя раздеваться после гола.

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Олександр Поворознюк Футбол
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