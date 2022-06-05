Украинцам вместо футбола на Oll TV показывают "новости ДНР": что случилось

Популярный украинский легальный сервис интернет-телевидения OLL.TV вместо футбольного матча плей-офф квалификации к ЧМ-2022 с нашей сборной против Уэльса внезапно стал показывать российскую пропаганду и "новости" боевиков "ДНР". Украинцы стали массово жаловаться на такой поворот.

С чем связан инцидент, фото прерванных трансляции и реакция администрации сервиса - в материале ниже.

Oll TV подвергся вражеской кибератаке и был взломан. Так, оккупанты запустили свое вещание с роспропагандой и прочими своими "новостями".

Украинские зрители массово возмущаются и публикуют в сети фото и скрины с кадрами вражеских пропагандистов, что ни с того ни с сего появились вместо долгожданного футбольного матча.

Кстати, такую картину стали наблюдать зрители-болельщики, пользователи Oll TV, по всем каналам.

Дозвонится администраторам сервиса интернет-телевидения таже не удается - горячая линия тоже не работает.

Oll TV взломали и стали показывать "новости" оккупантов (фото: скрины twitter.com)

Реакция OLL.TV

В администрации сервиса отмечают, что пытаются решить проблему и возобновить нормальную работу после кибератаки, и вернуть трансляцию матча в частности. Об этом говорится в заявлении OLL.TV на странице в Facebook.

"Завистливая русня пытается испортить зрителям просмотр матча сборной за выход в ЧМ-2022. Прилагаем максимальные усилия для скорейшей нейтрализации кибератаки", - говорится в сообщении.