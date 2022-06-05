ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам вместо футбола на Oll TV показывают "новости ДНР": что случилось

Новина українською →
Воскресенье 05 июня 2022 20:31
Украинцам вместо футбола на Oll TV показывают "новости ДНР": что случилось Фото: вместо матча Уэльс Украина на Oll.TV вдруг стали показывать пропаганду оккупантов (twitter.com/Zubkow)
Автор: Владимир Костырин

Популярный украинский легальный сервис интернет-телевидения OLL.TV вместо футбольного матча плей-офф квалификации к ЧМ-2022 с нашей сборной против Уэльса внезапно стал показывать российскую пропаганду и "новости" боевиков "ДНР". Украинцы стали массово жаловаться на такой поворот.

С чем связан инцидент, фото прерванных трансляции и реакция администрации сервиса - в материале ниже.

Oll TV подвергся вражеской кибератаке и был взломан. Так, оккупанты запустили свое вещание с роспропагандой и прочими своими "новостями".

Украинские зрители массово возмущаются и публикуют в сети фото и скрины с кадрами вражеских пропагандистов, что ни с того ни с сего появились вместо долгожданного футбольного матча.

Кстати, такую картину стали наблюдать зрители-болельщики, пользователи Oll TV, по всем каналам.

Дозвонится администраторам сервиса интернет-телевидения таже не удается - горячая линия тоже не работает.

Украинцам вместо футбола на Oll TV показывают &quot;новости ДНР&quot;: что случилосьУкраинцам вместо футбола на Oll TV показывают &quot;новости ДНР&quot;: что случилосьУкраинцам вместо футбола на Oll TV показывают &quot;новости ДНР&quot;: что случилосьУкраинцам вместо футбола на Oll TV показывают &quot;новости ДНР&quot;: что случилось

Oll TV взломали и стали показывать "новости" оккупантов (фото: скрины twitter.com)

Реакция OLL.TV

В администрации сервиса отмечают, что пытаются решить проблему и возобновить нормальную работу после кибератаки, и вернуть трансляцию матча в частности. Об этом говорится в заявлении OLL.TV на странице в Facebook.

"Завистливая русня пытается испортить зрителям просмотр матча сборной за выход в ЧМ-2022. Прилагаем максимальные усилия для скорейшей нейтрализации кибератаки", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 5 июня в 19:00 начали транслировать футбольный поединок Уэльса и Украины в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНР Футбол
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее