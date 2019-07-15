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Васька перекупщик: Ломаченко купил роскошный спорткар (видео)

STYLERНовости спорта    15.07.2019 - 16:17
Васька перекупщик: Ломаченко купил роскошный спорткар (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Ломаченко приобрел поврежденный автомобиль на аукционе в США, а в Киеве его отремонтировали

Василий Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Huracan красного цвета. Автомобиль был приобретен на аукционе в Штатах и уже доставлен в Киев. Видео новой машины чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO опубликовал в своем Instagram. 

Новенькие авто этой модели в Украине предлагают купить за приблизительно 350 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен). Боксер выбрал слегка поврежденный Lamborghini Huracan с разбитой правой стороной.   

 

Ломаченко купил Lamborghini Huracan (Фото: скриншот)

"Когда заказал американский пассат, а пришла Lamborghini", - подписал кадры Ломаченко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LomUs (@lomus_official)

Ломаченко купил Lamborghini Huracan (Видео: instagram.com/lomus_official)

После доставки с "итальянцем" поработали украинские мастера и теперь авто у чемпиона - как новенькое. 

 

Ломаченко купил Lamborghini Huracan (скрин с видео из соцсети)

"Мужчины как дети - увлечение автомобилями начинается с детства", - также написал Василий в сети.

Пользователи сети поздравляют Лому и по-доброму шутят о его второй страсти после бокса - к автомобилям.

  • Васька перекупщик;
  • Василий Анатольевич... Если не нравиться и хотите выбросить.... Пишу адрес свалки ненужного авто... 
  • Ни гвоздя ни жезла чемпион! Поздравления;
  • Как же он теперь, без пассата...

Васька перекупщик: Ломаченко купил роскошный спорткар (видео)

Скрин комментариев

Напомним, следующий бой украинца состоится 31 августа в Британии. Ломаченко выйдет на ринг против британца Люка Кэмпбелла (20-2-0, 16 KO).

Как сообщалось ранее, недавно Василию Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал, чтобы украинский боксер вышел на ринг с его подопечным Романом Андреевым.

Также мы писали о том, что 13 апреля Василий Ломаченко получил травму руки во время последнего боя с британцем Энтони Кроллой. Изначально медики сочли ее несерьезной, однако затем выяснилось, что они ошиблись.

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