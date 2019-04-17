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Ломаченко довел россиян до истерики: на боксера обрушились с требованиями

STYLERНовости спорта    17.04.2019 - 14:15
Ломаченко довел россиян до истерики: на боксера обрушились с требованиями
Василий Ломаченко и промоутер Владимир Хрюнов (коллаж РБК-Украина)

От Василия Ломаченко в РФ потребовали оставить пояс

Василию Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Так, российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал, чтобы украинский боксер вышел на ринг с его подопечным Романом Андреевым или же оставил один из своих поясов. Об этом сообщают росСМИ.

Хрюнов заявил, что требует от Василия Ломаченко немедленно сразиться с Андреевым либо оставить один из своих поясов, чтобы его подопечный мог за него побороться с другим боксером.

Отметим, что 32-летний российский боксер ныне занимает первую строчку в рейтинге WBO в легком весе.

Ломаченко довел россиян до истерики: на боксера обрушились с требованиями

Роман Андреев (фото: facebook.com)

"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Василий, вот ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, либо немедленно встреться с Романом", - заявил Хрюнов в комментарии российскому изданию.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко может выйти на ринг с британским легковесом Люком Кэмпбеллом - победитель многих международных турниров и чемпион летних Олимпийских игр 2012 бросил вызов украинскому боксеру.

Также мы сообщали, что Василий Ломаченко заинтриговал заявлением про свой следующий бой.

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