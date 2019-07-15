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Васька перекупник: Ломаченко придбав розкішний спорткар (відео)

STYLERНовости спорта    15.07.2019 - 16:17
Васька перекупник: Ломаченко придбав розкішний спорткар (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Ломаченко придбав пошкоджений автомобіль на аукціоні в США, а в Києві його відремонтували

Василь Ломаченко купив розкішний спорткар Lamborghini Huracan червоного кольору. Автомобіль було придбано на аукціоні в Штатах і вже доставлено до Києва. Відео нової машини чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO опублікував у своєму Instagram.

Новенькі автівки цієї моделі в Україні пропонують купити за приблизно 350 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень). Боксер вибрав злегка пошкоджений Lamborghini Huracan із розбитим правим боком.

 

Ломаченко купив Lamborghini Huracan (скрін з відео з соцмережі)

"Коли замовив американський пасат, а прийшла Lamborghini", - підписав кадри Ломаченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LomUs (@lomus_official)

Ломаченко купив Lamborghini Huracan (Відео: instagram.com/lomus_official)

Після доставки з "італійцем" попрацювали українські майстри і тепер авто у чемпіона - як новеньке.

 

Ломаченко купив Lamborghini Huracan (Фото: скрін)

"Чоловіки як діти - захоплення автомобілями починається з дитинства", - також написав Василь в мережі.

Користувачі мережі вітають Лому і по-доброму жартують про його другу пристрасть після боксу - до автомобілів.

  • Васька перекупник;
  • Василь Анатолійович... Якщо не подобається і хочете викинути.... Пишу адресу звалища непотрібного авто...
  • Ані цвяха ані жезла чемпіон! Поздоровлення;
  • Як же тепер, без пасату...

Васька перекупник: Ломаченко придбав розкішний спорткар (відео)

Скрін коментарів

Нагадаємо, наступний бій українця відбудеться 31 серпня в Британії. Ломаченко вийде на ринг проти британця Люка Кемпбелла (20-2-0, 16 KO).

Як повідомлялося раніше, нещодавно Василю Ломаченку поставили ультиматум в РФ. Російський промоутер Володимир Хрюнов зажадав, щоб український боксер вийшов на ринг із його підопічним Романом Андрєєвим.

Також ми писали про те, що 13 квітня Василь Ломаченко отримав травму руки під час останнього бою з британцем Ентоні Кроллою. Спочатку медики визнали її несерйозною, проте потім з'ясувалося, що вони помилилися.

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