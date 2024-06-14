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Василь Вірастюк офіційно розлучився з дружиною і вперше показав нову кохану (фото)

Василь Вірастюк (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Нардеп від "Слуги народу" і стронгмен Василь Вірастюк повідомив, що офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Інною. Також він вперше показався з новою коханою, яка молодша за нього на 11 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram політика.

Деталі

Так, Василь опублікував фото з молодою обраницею, яка народила йому четвертого сина, і повідомив про свій новий статус.

"Я в стосунках. Сьогодні я можу говорити і писати про це відкрито. Закінчився безкінечний судовий процес, який тривав ще з жовтня 2022 року. Ще 10 травня Печерський суд м. Києва прийняв остаточне рішення щодо розлучення, і за 30 календарних днів, а саме 11 червня рішення вступає в силу", - розповів Вірастюк.

Василь Вірастюк з коханою (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що володар титулу "Найсильніша людина світу" (2004) розлучається з дружиною, з якою був 15 років в шлюбі. 

Подружжя поставило крапку у стосунках від початку повномасштабної війни, коли Інна разом із дітьми перебувала за кордоном. 

Тоді у Василя закрутився роман з Іриною. З нею він знайомий ще з 2019 року, коли вона в компанії інших жінок підійшла з ним сфотографуватися. Зараз пара виховує дев’ятимісячного сина Володимира.

Зазначимо, що у Вірастюка четверо синів: старшому від першого шлюбу Адаму 20 років, Олегові та Олександрові, яких народила Інна - 16 років та 7 років відповідно.

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