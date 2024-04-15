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"Це мій єдиний дохід". Василь Вірастюк озвучив свою зарплатню в Раді

Понеділок 15 квітня 2024 20:13
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"Це мій єдиний дохід". Василь Вірастюк озвучив свою зарплатню в Раді Василь Вірастюк (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Політик та спортсмен Василь Вірастюк, якого у 2004 році визнали найсильнішою людиною планети, назвав розмір своєї зарплатні як народного депутата.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-каналу "Слава +".

Скільки заробляє Василь Вірастюк

Зі слів політика, його зарплатня наразі становить майже 53000 гривень. З цих грошей спортсмен виділяє 36000 на аліменти.

Також Вірастюк запевнив, що, на відміну від деяких своїх колег з Верховної Ради, які отримують додатково кошти завдяки корупційним схемам, це його єдиний дохід на сьогоднішній день.

Відповів Василь Славі Дьоміну також стосовно квартир, за які йому свого часу закидали, що нерухомість у нього з’явилася начебто під час війни.

"Я за свою спортивну кар'єру мав можливість заробити навіть ті дві квартири, про які от нещодавно писали. Дві однокімнатні квартири були придбані до моєї каденції народного депутата, проплачені", - зазначив спортсмен.

"Але внаслідок того, що документи отримувались впродовж, якщо не помиляюсь, півтора року, від забудівельника, то виходить так, що журналісти собі розглянули, що от у народного депутата Василя Вірастюка під час його каденції, під час війни в країні, з'явилося ще дві квартири", - додав він.

Нагадаэмо, 15 червня 2021 року Вірастюк став депутатом Ради, а через два дні приєднався до фракції "Слуга народу".

Він переміг на довиборах в окрузі №87 в Івано-Франківській області після того, як попередній депутат відмовився від свого мандата.

Раніше Василь Вірастюк зізнався, що вчетверте став батьком.

Також Марічка Падалко розповіла, як невідомі погрожували її дітям.

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