Василий Вирастюк официально развелся с женой и впервые показал новую возлюбленную (фото)

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Так, Василий опубликовал фото с молодой избранницей, которая родила ему четвертого сына, и сообщил о своем новом статусе.

"Я в отношениях. Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто. Закончился бесконечный судебный процесс, который длился еще с октября 2022 года. Еще 10 мая Печерский суд г. Киева принял окончательное решение о разводе, и через 30 календарных дней, а именно 11 июня решение вступает в силу", - рассказал Вирастюк.

Василий Вирастюк с любимой (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что обладатель титула "Самый сильный человек мира" (2004) разводится с женой, с которой был 15 лет в браке.

Супруги поставили точку в отношениях с начала полномасштабной войны, когда Инна вместе с детьми находилась за границей.

Тогда у Василия закрутился роман с Ириной. С ней он знаком еще с 2019 года, когда она в компании других женщин подошла с ним сфотографироваться. Сейчас пара воспитывает девятимесячного сына Владимира.

Отметим, что у Вирастюка четверо сыновей: старшему от первого брака Адаму 20 лет, Олегу и Александру, которых родила Инна - 16 лет и 7 лет соответственно.