Василь Вірастюк висловився про мобілізацію сина

Що думає спортсмен про можливу мобілізацію сина

Ведучий Слава Дьомін поцікавився у нардепа, як він ставиться до думки деяких "експертів" стосовно того, що мобілізовувати потрібно з 20 років.

"Не знаю, це є їхня думка. Чи готовий хлопець, чи то чоловік, в 20 чи в 21 рік… Знову ж таки, все залежить від людини. Хтось не готовий, хтось не буде готовий в 30. А є хлопці, і ми таких зустрічали, які воювали і проходили службою в Азові і в Третій штурмовій. Які самі пішли з 18-19 років. І це є їхній свідомий вибір, і це є їхня готовність", - поділився думкою Василь.

"Я також був певним романтиком в такому віці, тому що майже заповнив анкету для того, щоб поїхати проходити службу у французькому легіоні. І для мене це була певна романтика. І так само, розмовляючи з хлопцями, вони пішли туди воювати через певну романтику і захоплення військовою справою", - додав він.

Однак Вірастюк вважає, що це менший відсоток, а більший відсоток не готовий психологічно, і це, каже політик, є абсолютно нормально для людини: не бути готовим воювати, тому що хочуть жити.