Ваші предки - угорці? 7 українських прізвищ, що розкриють приховану історію твого роду
Століттями українці та угорці жили поруч, торгували, воювали та створювали сім'ї, особливо на прикордонних територіях, як, наприклад, Закарпаття. Ця взаємодія залишила помітний слід не лише в культурі та мові, а й у прізвищах. Чи замислювались ви колись про походження свого прізвища?
Які прізвища вказують на те, що у вашому роду були угорці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редька.
Протягом століть територія сучасної України зазнавала впливу різних держав, що відбилося на багатьох аспектах життя, включно з формуванням прізвищ. Особливо помітним є угорський слід на Закарпатті - регіоні, який тривалий час входив до складу Австро-Угорської імперії.
Саме в цей період у місцевого населення закріпилися прізвища угорського походження, які й досі вирізняються серед інших українських родових імен. Багато з них мають цікаве походження та розповідають про професії або риси характеру предків.
Наприклад, прізвище "Ковач" утворилося від угорського "kovács", що означає "коваль".
"Боднар" має дві можливі версії походження: або від слова "bodnár" - "бобер", або як назва ремісників, що виготовляли бочки й бодні.
"Балога" виникло від угорського "balog", що означає "лівша" або "незграбний".
"Молнар" - похідне від "molnár", тобто "мірошник".
Прізвище "Пап" або "Папп" бере початок від слова "pap", що перекладається як "священник".
"Сабо" означає "швець" або "кравець", хоча за іншими версіями може мати й інше значення, пов'язане з накладенням податків чи штрафів.
А прізвище "Шош" походить від слова "sós" - "солоний", ймовірно, вказуючи на роботу в соляних копальнях.
Ці прізвища не лише збереглися донині, а й залишаються поширеними серед жителів Закарпаття та поступово розповсюджуються в інших регіонах України.
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