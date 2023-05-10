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Не будуть розвалюватись: як приготувати ідеальне тісто на вареники

Як приготувати вареники, які не будуть розвалюватись (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вареники - українська національна страва, яку люблять їсти усі. Однак, часто так трапляється, що вироби розвалюються у воді. Виявляється, уся проблема в погано замішаному тісті.

Рецептом приготування ідеальних вареників поділилась фудблогерка "vitala_foodblog" в Instagram

Що знадобиться

Загалом, страва готується із заварного тіста, яке не розварюється.

Для приготування тіста знадобляться прості інгредієнти:

  • 3 склянки борошна;
  • 1 ч. л солі;
  • 3 ст. л олії;
  • 1 склянка окропу.

Для начинки підготуйте:

  • 0,5 кг картоплі;
  • 1 велика цибуля;
  • 300 г печериць;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити картоплю та розім'яти до стану пюре. Далі залиши охолоджуватись.

Після цього цибулю та гриби необхідно подрібнити кубиком та підсмажити на невеликій кількості олії.

Далі візьміть миску та насипати борошно, додайте сіль, олію та кип‘яток. Засмажку змішайте з картоплею та додайте спеції.

Тісто замішайте руками і залишити на деякий час відпочити, замотавши у пакет. Потім розкачайте тоненький пласт, виріжте кружечки та зліпіть вареники.

Рецепт смачних вареників (скриншот)

Раніше ми повідомляли, як заморозити вареники, щоб вони не злипалися і були як свіжі.

Також ми писали, як приготувати швидке дріжджове тісто для будь-якої випічки.

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тестовареники