Не будут разваливаться: как приготовить идеальное тесто на вареники

Вареники - украинское национальное блюдо, которое любят есть все. Однако часто так случается, что изделия разваливаются в воде. Оказывается, вся проблема в плохо замешанном тесте.

Тесто замешайте руками и оставить на время отдохнуть, замотав в пакет. Затем раскатайте тонкий пласт, вырежьте кружочки и слепите вареники.

Затем возьмите миску и насыпайте муку, добавьте соль, масло и кипяток. Зажарку смешайте с картофелем и добавьте специи.

После этого лук и грибы необходимо измельчить кубиком и поджарить на небольшом количестве масла.

Сначала нужно сварить картофель и размять до состояния пюре. Дальше оставь охлаждаться.

В общем, блюдо готовится из заварного теста, которое не разваривается.

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