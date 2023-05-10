Не будут разваливаться: как приготовить идеальное тесто на вареники

Вареники - украинское национальное блюдо, которое любят есть все. Однако часто так случается, что изделия разваливаются в воде. Оказывается, вся проблема в плохо замешанном тесте.
Рецептом приготовления идеальных вареников поделилась фудблогерка "vitala_foodblog" в Instagram
В общем, блюдо готовится из заварного теста, которое не разваривается.
Для приготовления теста понадобятся простые ингредиенты:
Для начинки подготовьте:
Сначала нужно сварить картофель и размять до состояния пюре. Дальше оставь охлаждаться.
После этого лук и грибы необходимо измельчить кубиком и поджарить на небольшом количестве масла.
Затем возьмите миску и насыпайте муку, добавьте соль, масло и кипяток. Зажарку смешайте с картофелем и добавьте специи.
Тесто замешайте руками и оставить на время отдохнуть, замотав в пакет. Затем раскатайте тонкий пласт, вырежьте кружочки и слепите вареники.
Рецепт вкусных вареников (скриншот)
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