Быстрое дрожжевое тесто для любой выпечки: хитрость, о которой многие не знают

Дрожжевое тесто многим кажется сложным из-за возни с вымешиванием, времени на расстойку. Но есть хитрость, которая позволит приготовить быстрое и универсальное тесто.

Ингредиенты:

Вода теплая - 200 г

Вода очень горячая - 200 г

Дрожжи сухие быстродействующие - 10 г (или 30 г живых дрожжей)

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 1-3 ст. л.

Растительное масло - 3 ст. л.

Мука - 550-650 г

Пошаговое приготовление

Добавьте дрожжи в теплую воду. Оставьте на 5 минут. Сухие можно даже не перемешивать, а живые можно слегка смешать.

Всыпьте в миску 3 ст. л. ложки муки от общего количества, сахар, соль и растительное масло. Влейте кипяток и перемешайте. Подождите несколько минут, пока масса остынет до очень теплого состояния, потому что дрожжи не любят горячее. Благодаря завариванию муки, тесто будет расти на глазах.

Добавьте воду с дрожжами. Постепенно добавьте муку. Вымесите тесто до однородного состояния.

Положите в миску, накройте полотенцем и оставьте на 10-15 минут.

Тесто готово! Дальше его можно использовать для любой выпечки: жареных пирожков, пиццы, хлеба и так далее.