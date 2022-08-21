Быстрое дрожжевое тесто для любой выпечки: хитрость, о которой многие не знают
Дрожжевое тесто многим кажется сложным из-за возни с вымешиванием, времени на расстойку. Но есть хитрость, которая позволит приготовить быстрое и универсальное тесто.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Вода теплая - 200 г
- Вода очень горячая - 200 г
- Дрожжи сухие быстродействующие - 10 г (или 30 г живых дрожжей)
- Соль - 1 ч. л.
- Сахар - 1-3 ст. л.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Мука - 550-650 г
Пошаговое приготовление
Добавьте дрожжи в теплую воду. Оставьте на 5 минут. Сухие можно даже не перемешивать, а живые можно слегка смешать.
Всыпьте в миску 3 ст. л. ложки муки от общего количества, сахар, соль и растительное масло. Влейте кипяток и перемешайте. Подождите несколько минут, пока масса остынет до очень теплого состояния, потому что дрожжи не любят горячее. Благодаря завариванию муки, тесто будет расти на глазах.
Добавьте воду с дрожжами. Постепенно добавьте муку. Вымесите тесто до однородного состояния.
Положите в миску, накройте полотенцем и оставьте на 10-15 минут.
Тесто готово! Дальше его можно использовать для любой выпечки: жареных пирожков, пиццы, хлеба и так далее.
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