Варена домашня ковбаса: нескладний рецепт з натуральних інгредієнтів від Лілії Цвіт

Варені ковбаси отримали таку назву через метод приготування, завдяки якому вироби набували ніжного та легкого смаку, на відміну від копчених. Хоча масове виробництво має свої особливості, приготувати варену ковбасу вдома насправді не складно.

Про те, як готувати домашню варену ковбасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт.

Що потрібно для домашньої вареної ковбаси

Для того, щоб приготувати смачну домашню варену ковбасу, потрібні такі продукти:

бульйон (зі стегон) - 150-200 мл

буряковий сік - 30-50 мл

желатин - 25 г

стегна курячі - 1 кг

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

лавровий лист - 2 шт.

сіль - 1 ч. л.

перець-горошок - 0,5 ч.л.

Як готувати варену ковбасу вдома

Щоб приготувати варену ковбасу вдома, курячі стегна потрібно промити та перекласти в каструлю. Почистьте цибулю та моркву, наріжте їх на великі шматки.

Щоб ковбаса була смачнішою, радять додати лавровий лист та перець горошком. Підсоліть інгредієнти та залийте водою так, щоб м'ясо було покрито рідиною.

Поставте каструлю на слабкий вогонь і варіть стегна близько двох годин. Готове м'ясо повинно повністю відставати від кісток.

Утворений бульйон з м'яса необхідно перелити в інший посуд через сито, а м'ясо зняти з кісток. Морква та цибуля лише надають смаку бульйону, але надалі в приготуванні не використовуються.

До м'яса додайте 150 мл бульйону і сік з буряка. Саме він надає вареній ковбасі рожевого кольору.

Перемішайте інгредієнти і перемеліть їх до однорідності блендером або пропустіть декілька разів через м'ясорубку. Маса повинна легко перемішуватися і не бути занадто густою.

Як готувати варену ковбасу (скриншот / Лілія Цвіт)

В окремому посуді розчиніть желатин в 100 мл бульйоні кімнатної температури. Перемішавши інгредієнти, залиште суміш на декілька хвилин, щоб желатин увібрав рідину.

Після цього загустілий желатин треба трохи розігріти в мікрохвильовці або на паровій бані, не доводячи до кипіння. Влийте желатин в м'ясну масу, перемішайте та розлийте суміш по підготовлених пластикових пляшках.

Як робити домашню варену ковбасу (скриншот / Лілія Цвіт)

Пляшки потрібно похитати, щоб позбутися бульбашок повітря. Поставте ковбасну масу в холодильник на 3-4 години, а потім розріжте пластикову форму ножицями.