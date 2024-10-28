М'ясна тушкованка з копченостями: рецепт смачної консервації на зиму

М'ясна тушкованка - ледь не обов'язкова заготівля на зиму. Хоча зазвичай для консервації використовують свіжу свинину, курятину або кролятину, копченості в тушкованці нададуть м'ясній заготівлі нового смаку.

Про те, як зробити тушкованку з копченим м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для тушкованки з копченостями

Для того, щоб зробити тушкованку з копченим м'ясом, на 1 банку об'ємом 1 л потрібні наступні продукти:

копченості - до 150 г

свіжа свинина (шинка) - 750 г

цукор - 2 г

сіль - 10 г

перець чорний мелений - 3 г

перець горошком - 3 шт.

перець духмяний - 2 шт.

лавровий листок - 1 шт.

Як зробити тушкованку з копченостями

Для приготування тушкованки з копченостями обов'язково потрібно додавати свіже м'ясо. Зокрема, радять використовувати задню частину свинини - вона має бути без слизу та жодного запаху.

Копченості, наприклад, свинина чи курка, надаватимуть тушкованці незрівнянного аромату. Використовують курячі ніжки та крильця - останні, хоча й мають мало м'яса, все ж впливають на запах та смакові властивості. Проте копченого м'яса не повинно бути забагато - всього лише декілька шматочків на банку.

Свіже м'ясо обов'язково потрібно промити під холодною проточною водою. Зачекайте, доки зі свинини стече рідина, а потім наріжте шматок на кубики великого розміру. Так м'ясо збереже свою форму та залишиться соковитим.

Як нарізати свинину для тушкованки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Нарізану свинину потрібно замаринувати. Для цього перекладіть м'ясо в велику миску та присипте сіллю, меленим перцем та цукром. Останній збалансовує смак і впливає на тривалість зберігання консервації. Пересолювати м'ясо не слід, інакше воно буде жорстким.

В чисту банку для консервації покладіть лавровий лист, а також горошини духмяного та чорного перцю. Для приготування тушкованки з копченостями краще обмежитися простими приправами, щоб не втратити присмак копченого.

При закладанні м'яса в банку спочатку потрібно покласти на лавровий лист частину шинки - щільно, але без спресовування. На свіже м'ясо покладіть половину копченостей, а на них - свинину.

Як закладати м'ясо для тушкованки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Викладіть решту копченостей та залишені шматочки свіжого м'яса, залишивши до кришки близько 2 см вільного простору. Це потрібно для того, щоб кришки не злетіли під час тушкування м'яса.

Як закладати м'ясо для тушкованки з копченостями (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для приготування тушкованки в каструлі дно посуду потрібно застелити рушником і поставити нещільно закриту кришкою банку на тканину. Залийте в каструлю води так, щоб вона доходила до отвору банки. Поставте каструлю на слабкий вогонь та доведіть воду до закипання.

Від цього моменту варити тушкованку з копченостями треба протягом 6 годин, за необхідності доливаючи в каструлю воду. Щоб рідина з каструлі не потрапила в банку з тушкованкою, на кришку можна поставити невеликий вантаж - наприклад, тарілки.

Після проварювання тушкованки банку потрібно витягти з каструлі та одразу закрити кришку спеціальним ключем. Після охолодження жир з м'яса перетворюється на своєрідний холодець, який допомагає зберегти тушкованку з копченостями на зиму.