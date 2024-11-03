Вареная домашняя колбаса: несложный рецепт из натуральных ингредиентов от Лилии Цвит
Вареные колбасы получили такое название из-за метода приготовления, благодаря которому изделия приобретали нежный и легкий вкус, в отличие от копченых. Хотя массовое производство имеет свои особенности, приготовить вареную колбасу дома действительно не сложно.
О том, как готовить домашнюю вареную колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.
Что нужно для домашней вареной колбасы
Для того чтобы приготовить вкусную домашнюю вареную колбасу, нужны следующие продукты:
- бульон (из бедер) - 150-200 мл
- свекольный сок - 30-50 мл
- желатин - 25 г
- бедра куриные - 1 кг
- морковь - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- лавровый лист - 2 шт.
- соль - 1 ч. л.
- перец-горошек - 0,5 ч.л.
Как готовить вареную колбасу дома
Чтобы приготовить вареную колбасу дома, куриные бедра нужно промыть и переложить в кастрюлю. Почистьте лук и морковь, нарежьте их большими кусками.
Чтобы колбаса была вкуснее, советуют добавить лавровый лист и перец горошком. Подсолите ингредиенты и залейте водой так, чтобы мясо было покрыто жидкостью.
Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите бедра около двух часов. Готовое мясо должно полностью отставать от костей.
Образовавшийся бульон из мяса необходимо перелить в другую посуду через сито, а мясо снять с костей. Морковь и лук только придают вкус бульону, но в дальнейшем в приготовлении не используются.
К мясу добавьте 150 мл бульона и сок из свеклы. Именно он придает вареной колбасе розовый цвет.
Перемешайте ингредиенты и перемелите их до однородности блендером или пропустите несколько раз через мясорубку. Масса должна легко перемешиваться и не быть слишком густой.
Как готовить вареную колбасу (скриншот / Лилия Цвит)
В отдельной посуде растворите желатин в 100 мл бульона комнатной температуры. Перемешав ингредиенты, оставьте смесь на несколько минут, чтобы желатин впитал жидкость.
После этого густой желатин нужно немного разогреть в микроволновке или на паровой бане, не доводя до кипения. Влейте желатин в мясную массу, размешайте и разлейте смесь по подготовленным пластиковым бутылкам.
Как делать домашнюю вареную колбасу (скриншот / Лилия Цвит)
Бутылки нужно покачать, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Поставьте колбасную массу в холодильник на 3-4 часа, затем разрежьте пластиковую форму ножницами.
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