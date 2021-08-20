Спецпропуска на транспорт в Киеве: подали более трех тысяч заявок
Фото: сколько уже подано заявок на спецпропуски в транспорт Киева (GettyImages)
Стало известно, сколько уже подано заявок на спецпропуска в транспорте Киева. В КГГА сообщили, что подано более трех тысяч заявок.
Об этом заявил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городского совета.
По его словам, город прорабатывает механизм, как смогут пользоваться общественным транспортом льготные категории, которые ездят по удостоверениям. А также киевляне, которые нуждаются в медицинских процедурах и социальные работники, которые ухаживают за больными.
"Предприятия столицы активно регистрируются в системе (оформления спецпропусков для пользования общественным транспортом, - ред.), подано более трех тысяч заявок", - сообщил он.