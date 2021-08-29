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У Києві пасажирка "попала" на штраф через валідатор: "немає інструкцій з оплати проїзду"

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Київ, Неділя 29 серпня 2021 07:55
У Києві пасажирка "попала" на штраф через валідатор: "немає інструкцій з оплати проїзду" Оплата транспорту у Києві (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на зупинках біля Центрального вокзалу скаржаться на відсутність автоматів з продажу одноразових квитків із Qr-кодом. Окрім того, гості міста нарікають на відсутність інструкцій по оплаті проїзду.

Про це у Facebook розповів блогер Олег Васильєв.

Як відомо, з 14 липня у столиці скасували готівкову оплату проїзду, окрім маршруток.

Так, журналіст скаржиться на відсутність автоматів на зупинках біля Центрального вокзалу. Однак найближчі термінали з продажу квитків знаходяться на станції метро Вокзальна. Тобто гості міста та містяни не мають умов для зручної оплати однієї-двох поїздок.

"Гість столиці, якщо здогадається, повинен йти у касовий зал метро, товктися на вході, а потім ще вийти крізь натовп назад", - каже журналіст.

Іншій варіант для оплати проїзду - це додаток "Київ цифровий". Але відповідної інформації про додаток та варіанти оплату проїзду ніде немає.

Окрім того, на зупинках розташовані Infobox для туристів, які не працюють.

"Хто не знає особливостей роботи київського транспорту, той платить штраф за безквитковий проїзд", - зазначив блогер

У Києві пасажирка &quot;попала&quot; на штраф через валідатор: &quot;немає інструкцій з оплати проїзду&quot;У Києві пасажирка &quot;попала&quot; на штраф через валідатор: &quot;немає інструкцій з оплати проїзду&quot;У Києві пасажирка &quot;попала&quot; на штраф через валідатор: &quot;немає інструкцій з оплати проїзду&quot;Оплата проїзду у Києві (фото: facebook.com/Олег Васильєв)

Також однією із "жертв" оплати проїзду у Києві стала туристка Лариса Гориславець, яка придбала квиток через додаток, але валідатор не хотів його розпізнавати. Тому дівчина була змушена сплатити штраф у розмірі 160 грн контролерам.

Оскільки ніде не було інструкцій, як оплачувати транспорт у Києві, дівчині допомагали попутники.

"Добрі люди навчили звантажувати додаток, купити квитка і зісканувати. Такий милий попутник попався, все розповів, бо в автобусі інструкцій немає. На зворотному шляху я вже навчена, купила в 19.22 квиточок, а в 19.35 вже була оштрафована! Сканер не спрацював, а я щось недодивилася. У підсумку група контролерів із трьох жінок змусили мене заплатити штраф на особисту картку однієї із них, бо готівки в мене не було", - обурюється дівчина.

У Києві пасажирка &quot;попала&quot; на штраф через валідатор: &quot;немає інструкцій з оплати проїзду&quot;Дівчина отримала штраф (фото: facebook.com/horyslavet)

Раніше ми повідомляли, що киянам показали нові трамваї, які схожі на чобіт: з'явилося.

Також стало відомо, скільки вже подано заявок на спецперепустки у транспорт Києва.

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