Киевлянам показали новые трамваи, которые похожи на сапог: появилось фото
В Киеве заметили новый трамвай производства Черниговского автозавода. Он будет проходить испытания на территории столичного депо им. Шевченко, находящегося на проспекте Королева.
Как выглядит трамвай и почему его дизайн возмутил украинцев - читайте в нашем материале ниже.
Как выглядит Эталон TR3100
Вот так выглядит новый Эталон TR3100 в Киеве (фото: facebook.com/Kyivpastrans)
Известно, что в Киеве трамвай будут испытывать в реальных условиях на городских маршрутах, так как в месте расположения завода-изготовителя отсутствует такая возможность.
После прохождения всех необходимых испытаний трамвайный вагон будет возвращен обратно производителю.
Реакция сети на этот трамвай
Украинцам не понравился дизайн трамвая. В частности, юзеры пишут в комментарии к публикации, что внешний вид напоминает "сапог".
- Дизайн вагона - ужас.
- Ужас с дизайном...
- Выпускать такое чудовище сегодня - это все равно что в Израиле выпустить машину с капотом из свинины...
- Назад, в 80-е
- Выглядит конечно, лет на 30, но, может, мы чего-то не понимаем и рубленые формы 80-х снова войдут в моду, а "Эталон" будет первопроходцем?
- Дарт Вейдер возвращается
Но некоторые не видят в дизайне ничего страшного.
"Что вы докопались? Строгий, практичный дизайн! Простые формы без всяких гнутых окон и панелей сложной формы. Должен быть дешевый в производстве", - написал один из пользователей.
"Выглядит, конечно, архаично, но если цена будет невысока, то имеет шансы на успех", - добавил другой.
Что известно о модели TR3100
Заметим, что данная модель трамвая появилась в результате капитального ремонта и замены кузова трамвая Tatra T3.
Эталон TR3100 (фото: autocentre.ua)
Трамвай имеет частично низкий пол. Его пассажировместимость составляет 144 человека. Мест для сидения - 31. Есть одно место для инвалидной коляски.
Видео: сюжет о трамвае "Эталон TR3100"
Ранее сообщалось, что в Киев начнут ездить новые трамваи с Wi-Fi и системой подсчета пассажиров - транспорт К1Т306 выпускает днепровский завод.