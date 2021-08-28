Киевлянам показали новые трамваи, которые похожи на сапог: появилось фото

В Киеве заметили новый трамвай производства Черниговского автозавода. Он будет проходить испытания на территории столичного депо им. Шевченко, находящегося на проспекте Королева.

Как выглядит трамвай и почему его дизайн возмутил украинцев - читайте в нашем материале ниже.

Как выглядит Эталон TR3100

Вот так выглядит новый Эталон TR3100 в Киеве (фото: facebook.com/Kyivpastrans)

Известно, что в Киеве трамвай будут испытывать в реальных условиях на городских маршрутах, так как в месте расположения завода-изготовителя отсутствует такая возможность.

После прохождения всех необходимых испытаний трамвайный вагон будет возвращен обратно производителю.

Реакция сети на этот трамвай

Украинцам не понравился дизайн трамвая. В частности, юзеры пишут в комментарии к публикации, что внешний вид напоминает "сапог".

Дизайн вагона - ужас.

Ужас с дизайном...

Выпускать такое чудовище сегодня - это все равно что в Израиле выпустить машину с капотом из свинины...

Назад, в 80-е

Выглядит конечно, лет на 30, но, может, мы чего-то не понимаем и рубленые формы 80-х снова войдут в моду, а "Эталон" будет первопроходцем?

Дарт Вейдер возвращается

Но некоторые не видят в дизайне ничего страшного.

"Что вы докопались? Строгий, практичный дизайн! Простые формы без всяких гнутых окон и панелей сложной формы. Должен быть дешевый в производстве", - написал один из пользователей.

"Выглядит, конечно, архаично, но если цена будет невысока, то имеет шансы на успех", - добавил другой.

Что известно о модели TR3100

Заметим, что данная модель трамвая появилась в результате капитального ремонта и замены кузова трамвая Tatra T3.

Эталон TR3100 (фото: autocentre.ua)

Трамвай имеет частично низкий пол. Его пассажировместимость составляет 144 человека. Мест для сидения - 31. Есть одно место для инвалидной коляски.

Видео: сюжет о трамвае "Эталон TR3100"