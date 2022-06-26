UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Валерия повторила трюк патриарха Кирилла: видео сногсшибательного падения

Фото: Певица Валерий упала на сцене (facebook.com/Valeriya)
Автор: Анна Шиканова

Российская певица Валерия во время съемок для пропагандистского телеканала НТВ не удержалась на ногах и упала прямо на сцене. Это произошло на глазах у зрителей и ведущих шоу.

Видео с падением Валерии быстро распространили в социальных сетях.

Валерия вышла на сцену в мини-платье и ждала отмашки ведущих. Она принимала участие в съемках шоу для российского пропагандистского телеканала НТВ.

После команды "Аплодисменты, движение в камеру", артистка сделала несколько шагов вперед и потеряла равновесие. И упала прямо на сцене с высоты своего роста и каблуков.

Обувь при этом с 54-летней Валерии слетела, а сама она встала на четвереньки. Все присутствующие вскрикнули от испуга.

В сети сразу же сравнили ее падение с недавним инцидентом с патриархом Кириллом, который рухнул на пол прямо во время службы в церкви.

Стоит отметить, что артистка опубликовала видео своего падения на странице в Facebook. А вот комментарии во всех публикациях Валерия отключила.

"Решила проявить солидарность с Патриархом Кириллом, который сегодня поскользнулся и упал на службе. А если серьезно, то со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую ТВ-программу. Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны — одну не увидела. Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно", - написала Валерия.

Напомним, Валерия - российская певица, народная певица РФ и Чечни, ученица Иосифа Кобзона. Настоящее имя - Алла Перфилова. Активно поддерживает Путина и его режим, выступала против ЛГБТ, подписантка документа о поддержке аннексии Крыма в 2014 году.

Внесена в черный список в Украине, а также в странах Балтии.

Кстати, ранее мы писали, что в России могут отменить "Песню года".

А еще мы рассказывали, что во многих странах мира массово отменяют гастроли российских артистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерияконфуз