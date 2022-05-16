В России могут отменить "Песню года". Она держалась лишь на украинских артистах

"Песня года" в 2022 году может не состояться из-за отсутствия в РФ артистов, которые могут заслужено получить звание действительно лучших. Все годные певцы либо уехали из России, либо высказались против войны в Украине, либо же - это сами украинцы, например, Вера Брежнева, София Ротару и другие.

Как известно, многие именитые артисты в РФ считаются "нежелательными". И Кремль запретил организаторам давать им площадки для выступлений.

"Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию в противовес официальной, против нашей страны, нашей власти, наших людей", - сказал Рудченко.

В "список нежелательных" он также отнес Лолиту и несменного ведущего "Песни года" Сергея Лазарева, который "отказался поехать и пообщаться с беженцами с Донбасса", за что его "исключили из списка артистов, гастролирующих по стране".

Но дело в том, что именно по большому счету шоу в последние годы держалось именно на украинских звездах.

"Я даже не понимаю, будет ли этот фестиваль в этом году. Обычно запись "Песни года" происходит в декабре. Если, дай бог, закончится к этому времени война, то, наверное, фестиваль будет, если нет, то проведение фестиваля под вопросом", - сказал он.

Если же организаторы захотят провести старейший музыкальный фестиваль на просторах российского ТВ, который берет свое начало еще с 1971 года, то на смену именитым звездам им придется брать "молодежных" звезд, например, Мари Краймбрери и Anna Asti. Впрочем, эти "звезды" тоже из Украины. Правда, они поддерживают вторжение РФ на свою родную землю и геноцид украинского народа.

Украинским артистам запретили въезд в РФ на 50 лет

Еще в конце апреля появился список "запрещенных" украинских певцов, актеров, общественным деятелей.

Люди из списка не смогут попасть в РФ до 2072 года, запрет начал действовать 16 апреля. Это: