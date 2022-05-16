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В России могут отменить "Песню года". Она держалась лишь на украинских артистах

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 18:09
В России могут отменить "Песню года". Она держалась лишь на украинских артистах "Песня года" в РФ уходит в забытье (фото: соцсети)
Автор: Светлана Мащенко

"Песня года" в 2022 году может не состояться из-за отсутствия в РФ артистов, которые могут заслужено получить звание действительно лучших. Все годные певцы либо уехали из России, либо высказались против войны в Украине, либо же - это сами украинцы, например, Вера Брежнева, София Ротару и другие.

Об этом рассказал музыкальный критик Павел Рудченко в интервью изданию "Абзац".

Как известно, многие именитые артисты в РФ считаются "нежелательными". И Кремль запретил организаторам давать им площадки для выступлений.

"Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию в противовес официальной, против нашей страны, нашей власти, наших людей", - сказал Рудченко.

В "список нежелательных" он также отнес Лолиту и несменного ведущего "Песни года" Сергея Лазарева, который "отказался поехать и пообщаться с беженцами с Донбасса", за что его "исключили из списка артистов, гастролирующих по стране".

Но дело в том, что именно по большому счету шоу в последние годы держалось именно на украинских звездах.

"Я даже не понимаю, будет ли этот фестиваль в этом году. Обычно запись "Песни года" происходит в декабре. Если, дай бог, закончится к этому времени война, то, наверное, фестиваль будет, если нет, то проведение фестиваля под вопросом", - сказал он.

Если же организаторы захотят провести старейший музыкальный фестиваль на просторах российского ТВ, который берет свое начало еще с 1971 года, то на смену именитым звездам им придется брать "молодежных" звезд, например, Мари Краймбрери и Anna Asti. Впрочем, эти "звезды" тоже из Украины. Правда, они поддерживают вторжение РФ на свою родную землю и геноцид украинского народа.

Украинским артистам запретили въезд в РФ на 50 лет

Еще в конце апреля появился список "запрещенных" украинских певцов, актеров, общественным деятелей.

Люди из списка не смогут попасть в РФ до 2072 года, запрет начал действовать 16 апреля. Это:

  1. Макс Барских (Николай Бортник),
  2. Светлана Лобода,
  3. Евгений Мильковский (лидер группы Нервы),
  4. ALEKSEEV (Никита Алексеев),
  5. Алан Бадоев,
  6. Андрей Бедняков,
  7. Олег Боднарчук,
  8. Святослав Вакарчук,
  9. Ян Гордиенко (блогер ЯнГо),
  10. Марина Гранкина (Орел и Решка),
  11. Ирина Швайдак (Один в каное),
  12. Устим Похмурский (Один в каное),
  13. Игорь Дзиковский (Один в каное),
  14. Андрей Данилко (Верка Сердючка),
  15. Дантес (Владимир Гудков),
  16. Джамала,
  17. Иван Дорн,
  18. Надя Дорофеева,
  19. Алексей Завгородний (Позитив)
  20. Настя Каменских,
  21. Юрий Каплан (группа Валентин Стрыкало),
  22. Тина Кароль,
  23. Дмитрий Комаров,
  24. Евгений Комаровский,
  25. Дмитрий Монатик,
  26. Алина Паш,
  27. Потап (Алексей Потапенко),
  28. Антон Птушкин,
  29. Коля Серга,
  30. Мила Сивацкая (актриса),
  31. Елена Синельникова (генпродюсер Орла и Решки).

Ранее мы писали, что путинист Григорий Лепс ответил Тине Кароль на пожелание стать "пищей для червей". Сначала, правда, он "хряпнул" в эфире у Соловьева водочки.

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