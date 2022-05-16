В России могут отменить "Песню года". Она держалась лишь на украинских артистах
"Песня года" в 2022 году может не состояться из-за отсутствия в РФ артистов, которые могут заслужено получить звание действительно лучших. Все годные певцы либо уехали из России, либо высказались против войны в Украине, либо же - это сами украинцы, например, Вера Брежнева, София Ротару и другие.
Об этом рассказал музыкальный критик Павел Рудченко в интервью изданию "Абзац".
Как известно, многие именитые артисты в РФ считаются "нежелательными". И Кремль запретил организаторам давать им площадки для выступлений.
"Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию в противовес официальной, против нашей страны, нашей власти, наших людей", - сказал Рудченко.
В "список нежелательных" он также отнес Лолиту и несменного ведущего "Песни года" Сергея Лазарева, который "отказался поехать и пообщаться с беженцами с Донбасса", за что его "исключили из списка артистов, гастролирующих по стране".
Но дело в том, что именно по большому счету шоу в последние годы держалось именно на украинских звездах.
"Я даже не понимаю, будет ли этот фестиваль в этом году. Обычно запись "Песни года" происходит в декабре. Если, дай бог, закончится к этому времени война, то, наверное, фестиваль будет, если нет, то проведение фестиваля под вопросом", - сказал он.
Если же организаторы захотят провести старейший музыкальный фестиваль на просторах российского ТВ, который берет свое начало еще с 1971 года, то на смену именитым звездам им придется брать "молодежных" звезд, например, Мари Краймбрери и Anna Asti. Впрочем, эти "звезды" тоже из Украины. Правда, они поддерживают вторжение РФ на свою родную землю и геноцид украинского народа.
Украинским артистам запретили въезд в РФ на 50 лет
Еще в конце апреля появился список "запрещенных" украинских певцов, актеров, общественным деятелей.
Люди из списка не смогут попасть в РФ до 2072 года, запрет начал действовать 16 апреля. Это:
- Макс Барских (Николай Бортник),
- Светлана Лобода,
- Евгений Мильковский (лидер группы Нервы),
- ALEKSEEV (Никита Алексеев),
- Алан Бадоев,
- Андрей Бедняков,
- Олег Боднарчук,
- Святослав Вакарчук,
- Ян Гордиенко (блогер ЯнГо),
- Марина Гранкина (Орел и Решка),
- Ирина Швайдак (Один в каное),
- Устим Похмурский (Один в каное),
- Игорь Дзиковский (Один в каное),
- Андрей Данилко (Верка Сердючка),
- Дантес (Владимир Гудков),
- Джамала,
- Иван Дорн,
- Надя Дорофеева,
- Алексей Завгородний (Позитив)
- Настя Каменских,
- Юрий Каплан (группа Валентин Стрыкало),
- Тина Кароль,
- Дмитрий Комаров,
- Евгений Комаровский,
- Дмитрий Монатик,
- Алина Паш,
- Потап (Алексей Потапенко),
- Антон Птушкин,
- Коля Серга,
- Мила Сивацкая (актриса),
- Елена Синельникова (генпродюсер Орла и Решки).
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