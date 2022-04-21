В мире массово отменяют концерты российских звезд: никаких Лепсов

Во многих странах мира начали отменять концерты российских исполнителей. Во-первых, представителей страны-агрессора не хотят видеть в Израиле, США и других странах. Во-вторых, добраться этим артистам в другие страны теперь будет слишком сложно.

Кто теперь не сможет выступать за границей и сколько уже российские артисты потеряли – читайте ниже.

Популярным российским звездам российской эстрады теперь придется поумерить свои аппетиты и начать экономить. И от дорогих брендов тоже придется отказаться. Их концерты начали отменять один за другим. Миллионы потеряют не только артисты, но и организаторы развлекательных мероприятий.

В мае 2022 года Григорий Лепс собирался в Израиль. Но там его больше не ждут и два концерта отменили.

Не хотят видеть в Израиле и группу "Звери". Их концерты уже дважды переносили, но судя по всему – они просто не состоятся.

Отменены концерты Александра Розенбаума. В июне 2022 года у него был запланирован тур в Израиль.

Не хотят смотреть и концерт Оркестра "Виртуозы Москвы" с Владимиром Спиваковым. Указывается, что концерты в указанные даты в середине мая не состоятся.

Такая же участь постигла и Кристину Орбакайте. Отменены все пять концертов артистки в Израиле на май.

Известный стендапер и комик Нурлан Сабуров с горем пополам выступил в США – в каждом городе своего тура комик столкнулся с враждебным отношением зрителей. А после скандалов в США – в Израиле его концерты просто отменили.

В Германии отменили концерт группы "Любе" и Николая Расторгуева. Билеты были распроданы еще в конце февраля, но организатор – агентство Evennta сообщило об отмене всех 10 концертов на территории Германии.

Певице Валерии отказали в выступлении в Дубае, которое было запланировано в рамках Дрезденского оперного бала. Ей, а также артистам Светлане Захаровой и Вадиму Репину просто не разрешили выступить на сцене.

В Барселоне не захотели принимать сербскую группу The No Smoking Orchestra, а всему виной Эмир Кустурица, который в коллективе трудится гитаристом. Дело в том, что у режиссера и музыканта Кустурицы сильно пророссийская позиция и странная любовь к Путину.

А 50-летнюю оперную певицу Анну Нетребко не хотят видеть теперь нигде – ни в Европе, ни в США, ни в России. Все ее концерты отменены и на работу ее принимать не хотят ни в одном театре мира.

Похожая ситуация сложилась, кстати, и у Ани Лорак. Из-за своей молчаливой поддержки, в Украине ее видеть не хотят. А за границу путь ей теперь заказан. Но и в России у нее теперь тоже все сложно - она не поддержала открыто Путина и теперь и там в черном списке.

И отмена концертов в других странах – не единственная проблема российских артистов. Им приходится платить неустойки, а из-за санкций они теряют еще и необходимое оборудование, сценические костюмы и декорации.

К примеру, шоумен и певец Сергей Лазарев признался, что несет огромные потери. Сначала по нему ударила пандемия коронавируса, а теперь вот – война. Половина его команды не смогла прилететь в Россию, о заказанных из-за границы декорациях и костюмах для новых выступлений пришлось забыть. Все мероприятия пришлось перенести и выплатить неустойку.

На похожие проблемы недавно пожаловался в российских СМИ и Филипп Киркоров. Сказал, что сможет выступать только в РФ, а значит – с голоду не умрет.