Патриарх Кирилл чуть не провалился под землю во время освящения храма (видео падения)
Любитель роскоши и приятель Владимира Путина патриарх Кирилл в прямом смысле чуть не провалился под землю. Это случилось во время освящения храма в Новороссийске.
О таком падении епископа сообщают в соцсетях.
Люди в соцсетях шутят, что патриарх не успел провалиться под землю, его подхватили.
Напомним, что все священники РПЦ МП поддерживают войну в Украине.
Отмечается, что причиной падения стал мрамор, на котором Кирилл поскользнулся.
"Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась", — процитировали телеграм-каналы протодиакона Андрея Кураева.
Отметим, что еще с начала пандемии коронавируса Кирилл запретил к нему прикасаться и приближаться.
Санкции против Кирилла
Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл. Священнослужитель попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.
Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей. Порцию критики предстоятель РПЦ получил и от Ватикана.