Валерія повторила трюк патріарха Кирила: відео карколомного падіння

Валерія вийшла на сцену в мінісукні та чекала відмашки ведучих. Вона брала участь у зйомках шоу для російського пропагандистського телеканалу НТВ.

Після команди" оплески, рух в камеру", артистка зробила кілька кроків вперед і втратила рівновагу. І впала прямо на сцені з висоти свого зросту і каблуків.

Взуття при цьому з 54-річної Валерії злетіло, а сама вона встала на карачки. Всі присутні скрикнули від переляку.

У мережі відразу ж порівняли її падіння з нещодавнім інцидентом з патріархом Кирилом, який звалився на підлогу прямо під час служби в церкві.

Варто відзначити, що артистка опублікувала відео свого падіння на сторінці в Facebook. А ось коментарі у всіх публікаціях Валерія відключила.

"Вирішила проявити солідарність з Патріархом Кирилом, який сьогодні послизнувся і впав на службі. А якщо серйозно, то зі мною таке вперше, жодного разу не падала на сцені. Знімали нову ТБ-програму. Підлога була темна, блискуча, краї сходинок непомітні - одну не побачила. Приємного, звичайно, мало, коліна побила пристойно, але жити можна", - написала Валерія.

Нагадаємо, Валерія - російська співачка, народна співачка РФ і Чечні, учениця Йосипа Кобзона. Справжнє ім'я - Алла Перфілова. Активно підтримує Путіна і його режим, виступала проти ЛГБТ, підписантка документа про підтримку анексії Криму у 2014 році.

Внесена до чорного списку в Україні, а також у країнах Балтії.