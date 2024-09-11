Валерій Залужний повернувся в Україну: як він виглядає зараз (фото)

Валерій Залужний, який зараз є Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії, повернувся додому. Екс-головнокомандувач ЗСУ відвідав захід в Києві.
Як сьогодні виглядає Залужний і що він робить в столиці - дивіться і читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
51-річний генерал у відставці прибув до Києва, щоб взяти участь у брифінгу Міністрів закордонних справ України, США та Великої Британії.
За подібних візитів високопоставлених чиновників, приїзд посла приймаючої країни передбачений дипломатичним протоколом.
Зазначимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і глава британського МЗС Девід Леммі прибули до Києва 11 вересня. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.
Нагадаємо, Валерій Залужний був Головнокомандувачем Збройних сил України з 27 липня 2021 року до 8 лютого 2024 року.
Під час його керівництва ЗСУ брали активну участь у війні та успішно відбивали атаки російських окупантів.
Залужний має звання генерала і є Героєм України. Він також увійшов до списку ста найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time.
З травня цього року він обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.
Його призначення на дипломатичну посаду стало важливим кроком у зміцненні міжнародної підтримки України в контексті війни з Росією.
На новій посаді Залужний активно працює над зміцненням дипломатичних зв’язків між Україною та Великою Британією, зокрема у військовій та безпековій сферах, займається питаннями підтримки української громади, працює над покращенням іміджу нашої країни за кордоном тощо.
Разом з тим Валерій Федорович час від часу ділиться з підписниками милими фото зі своєю дружиною Оленою.
А не так давно Залужний зустрівся з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком.
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