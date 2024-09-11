Валерій Залужний повернувся в Україну: як він виглядає зараз (фото)

Залужний в Києві

51-річний генерал у відставці прибув до Києва, щоб взяти участь у брифінгу Міністрів закордонних справ України, США та Великої Британії.

За подібних візитів високопоставлених чиновників, приїзд посла приймаючої країни передбачений дипломатичним протоколом.

Валерій Залужний у Києві (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Зазначимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і глава британського МЗС Девід Леммі прибули до Києва 11 вересня. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.

Чим зараз займається Залужний

Нагадаємо, Валерій Залужний був Головнокомандувачем Збройних сил України з 27 липня 2021 року до 8 лютого 2024 року.

Під час його керівництва ЗСУ брали активну участь у війні та успішно відбивали атаки російських окупантів.

Залужний має звання генерала і є Героєм України. Він також увійшов до списку ста найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time.

З травня цього року він обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Його призначення на дипломатичну посаду стало важливим кроком у зміцненні міжнародної підтримки України в контексті війни з Росією.

На новій посаді Залужний активно працює над зміцненням дипломатичних зв’язків між Україною та Великою Британією, зокрема у військовій та безпековій сферах, займається питаннями підтримки української громади, працює над покращенням іміджу нашої країни за кордоном тощо.

Разом з тим Валерій Федорович час від часу ділиться з підписниками милими фото зі своєю дружиною Оленою.

Залужний з дружиною (фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii)

А не так давно Залужний зустрівся з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком.