Валерий Залужный вернулся в Украину: как он выглядит сейчас (фото)

Залужный в Киеве

51-летний генерал в отставке прибыл в Киев, чтобы принять участие в брифинге Министров иностранных дел Украины, США и Великобритании.

При подобных визитах высокопоставленных чиновников приезд посла принимающей страны предусмотрен дипломатическим протоколом.

Валерий Залужный в Киеве (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИДа Дэвид Лемми прибыли в Киев 11 сентября. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.

Чем сейчас занимается Залужный

Напомним, Валерий Залужный был Главнокомандующим Вооруженными силами Украины с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года.

Во время его руководства ВСУ активно участвовали в войне и успешно отбивали атаки российских оккупантов.

Залужный имеет звание генерала и является Героем Украины. Он также вошел в список 100 самых влиятельных людей в 2022 году по версии журнала Time.

С мая этого года он занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Его назначение на дипломатическую должность стало важным шагом по укреплению международной поддержки Украины в контексте войны с Россией.

На новой должности Залужный активно работает над укреплением дипломатических связей между Украиной и Великобританией, в частности в военной и сферах безопасности, занимается вопросами поддержки украинской общины, работает над улучшением имиджа нашей страны за рубежом и т.д.

Вместе с тем Валерий Федорович время от времени делится с подписчиками милыми фото со своей женой Еленой.

Залужный с супругой (фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii)

А не так давно Залужный встретился с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.