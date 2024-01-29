Маловідомі факти з життя Залужного, які вас вразять

Валерій Залужний став тією постаттю, яку поважає кожен українець та цікавиться життям Головнокомандувача ЗСУ. Але його біографія настільки багата на цікаві факти, що іноді вони справді дивують.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Time, Українська служба BBC, Facebook, сайт інформаційної системи Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найцікавіші та маловідомі факти з життя Валерія Залужного та залюбки ділиться ними з вами.

У школі Головнокомандувач ЗСУ мав прізвисько

У середній школі Валерій був досить маленького зросту та мав рожеві щічки. І саме через свій милий вигляд, який не відповідав його віку, однокласники дали йому прізвисько "Валєрчік". Та потім Залужний витягнувся і всі милі жарти відійшли на другий план.

Залужний має цікавий музичний смак

Як виявилось, Валерій дуже любить диско 80-х. Але коли він перебуває у рішучому настрої - слухає пісні гурту Рамштайн.

Головнокомандувач пише дисертацію

Залужний пише дисертацію у Національному університеті "Одеська юридична академія". Цей факт є дуже цікавим, оскільки, він має високу завантаженість.

Щоправда, поки що точна тема його дисертації невідома. Але вона стосується кількох важливих тем державної таємниці у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Цікаві та маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/general.staff)

На честь Залужного названо вулиці

Не можна пропустити той факт, що у Хмельницькій та Дніпропетровській області існують вулиці, названі на честь генерала.

Генерал має подарунок з автографом Мессі

Валерій отримав у подарунок футболку з автографом Ліонеля Мессі. У 2023 році Футболіст підписав для головнокомандувача Збройних сил України футболку американського "Інтера Маямі", яку йому передав підприємець Юрій Сапронов.

Залужний полюбляє скролити Instagram

Залужному необхідно розвантажувати мозок і на допомогу йому приходить Instagram. Особливо генерал полюбляє дивитися контент з котиками.

Цікаві та маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/general.staff)

Має особливу відзнаку від королеви Британії

Валерій Залужний нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Генерал брав активну участь у військових діях

Валерій єдиний головнокомандувач, який був на фронті, а також він єдиний генерал, який може напряму спілкуватися з військовими та дізнаватися про ситуацію на фронті з перших вуст.

Мріяв про іншу професію

Залужний у дитинстві та юності дуже хотів присвятити своє життя гумору і бути коміком, проте його пристрасть до військової справи була сильнішою і, як ми бачимо, генерал не помилився з вибором професії та доклав до свого кар’єрного росту багато сил.

Цікаві та маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: Getty images)