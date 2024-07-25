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Усик та Залужний несподівано показалися разом (фото)

Четвер 25 липня 2024 17:27
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Усик та Залужний несподівано показалися разом (фото) Усик і Залужний під час зустрічі (Фото: instagram.com/britukraid)
Автор: Любов Блажко

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком. Це відбулося в рамках благодійної акції на підтримку України, що проходила у Сполученому Королівстві.

Що відомо про подію, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Зустріч Залужного та Усика

Благодійна організація British Ukrainian Aid спільно із зусиллями волонтерів відправила 200 автомобілів в нашу країну для підтримки забезпечення гуманітарної та медичної допомоги.

Усик та Залужний несподівано показалися разом (фото)Колишній головнокомандувач ЗСУ побачився із боксером у Британії (Фото: instagram.com/britukraid)

"Для нас було честю, що чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик разом з представниками British-Ukrainian Aid та ключовими діячами української громади долучився до цього заходу. Разом робимо справжні зміни", - написали у пості на офіційній сторінці організації у соцмережах.

Можна помітити що Усик з'явився на заході в ошатній вишиванці, зробленій у бежевому та червоному кольорах. Тоді як пан Залужний постав в класичному темно-синьому костюмі, оскільки тепер цього від нього вимагає нова посада.

Усик та Залужний несподівано показалися разом (фото)Усик та Залужний несподівано показалися разом (фото)Залужний - посол України у Великій Британії (Фото: instagram.com/shtefutsa)

У своєму блозі Олександр також показався у вишиванці та подякував Британії за допомогу Україні.

Усик та Залужний несподівано показалися разом (фото)

Усик подякував Британії за підтримку (Фото: instagram.com/stories/usykaa)

Що відомо про нову посаду Залужного

На посаді посла Великої Британії колишній головнокомандувач ЗСУ розпочав роботу 10 липня.

Перебуваючи у Лондоні, пан Валерій звернувся до Заходу із закликом захищати світ від російського терору, який продовжує тривати. З промовою він виступив під час конференції Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) з питань війни у Лондоні.

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Для написання матеріалу були використані джерела: дописи зі сторінки організації British Ukrainian Aid, лондонського фотографа András Stefuca, пост Залужного в Instagram.

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Олександр Усик Валерій Залужний
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