Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз и нужно ли это делать

Нужно ли вакцинироваться во второй раз, если заболел после первой прививки?

Некоторые думают, что если переболел коронавирусом, то приобретенный иммунитет позволяет не вакцинироваться от COVID-19. Но это совсем не так. Точнее - не совсем так.

Врачи утверждают: вакцинироваться нужно. Во многих источниках идет речь о том, что делать прививку стоит через шесть месяцев после перенесенной болезни (или же ревакцинироваться после полного курса вакцинации через тот же промежуток времени).

Но если вы сделаете прививку раньше, чем через пол года после перенесенного COVID,

"Не стоит ждать шесть месяцев. Достаточно одного месяца. Более того, вакцинация после болезни, по мнению части исследователей, дает возможность создания так называемого "суперимунитета", - объясняет генетик отдела молекулярно-биологических исследований клиники Eurolab Евгений Леонов.

В то же время доцент кафедры инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика Юрий Сухов уточняет, что в данном вопросе "возможна индивидуальная оценка степени напряженности специфического защитного иммунитета".

"Например, для женщин, планирующих беременность", - комментирует эксперт.

Однако что делать в случае, когда вакцинировался первой дозой и заболел? Нужно ли делать вторую дозу после выздоровления? Ответ - "да".

Отбросьте сомнения и не слушайте тех, кто говорит, что "чрезмерное количество антител негативно влияет на здоровье".

"Вторую дозу стоит делать примерно через месяц после выздоровления. Это будет способствовать активной наработке антител", - говорит Леонов.

Так же говорит и врач-инфекционист клиники "Добробут" Станислава Рыкова.

"В случае заболевания коронавирусной инфекцией при неполном курсе вакцинации против нее (введена только первая доза вакцины), продолжать курс вакцинации можно через 28 дней от появления симптомов или от получения положительного результата ПЦР-теста на COVID-19", - комментирует врач.

Следует добавить, что если во время того, когда нужно вводить вторую дозу прививки, человек попал в больницу или СИЗО, то он может быть вакцинирован там, при условии, что нет противопоказаний и вакцинация проводится той же вакциной, что и первая доза.

Вакцинироваться можно через месяц после перенесенного COVID-19 (фото: РБК-Украина)

В какие сроки нужно делать вторую дозу вакцины?

Для тех людей, которые вакцинировались впервые (независимо от того, перенесли они болезнь, или нет), прививки второй дозой вакцины желательно делать в определенные сроки:

Pfizer - 21-28 дней

Moderna - 28 дней

CoronaVac - 28 дней

AstraZeneca - 12 недель

Но вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации изначально.

При этом Минздрав рекомендует вакцинироваться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

Вакцинация и беременность

Врачи во всем мире уже устали объяснять: антиковидные вакцины не содержат живого микроорганизма и не оказывают негативного влияния на течение беременности.

Зато есть доказательства, что беременные женщины могут тяжелее переносить COVID-19.

Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендовано прививать мРНК-вакциной - Pfizer или Moderna.

Однако следует помнить, говорится на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, что инструкцией вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech запрещается прививание ею беременных.

Вакцинация беременных разрешена (фото: pexels.com)