Киев идет на локдаун: гигантские очереди на вакцинацию попали на фото и видео
С завтрашнего дня Киев будет в "красной" зоне. Из-за ограничений для невакцинированных людей, в столице 31 октября собрались огромные очереди на прививки, которые помогут получить COVID-сертификат.
Подробней об этом читайте в нашем материале ниже.
В "Эпицентре" на улице Братиславской выстроилась огромная очередь на вакцинацию. При этом многие люди без масок, и почти никто не придерживается безопасной социальной дистанции в полтора метра.
Фото большой очереди опубликовал "Апостроф". По данным издания, размер очереди на вакцинацию составляет около 70 метров.
Очередь на вакцинацию в "Эпицентре" (фото: apostrophe.ua)
Очередь на вакцинацию в "Эпицентре" (видео: YouTube)
Также в сети появилось видео, на котором видна огромная очередь на вакцинацию на НСК "Олимпийский".
Похожая ситуация наблюдается и ТРЦ "Гулливер".
Также очереди есть в пунктах вакцинации возле ТРЦ Ocean Plaza
Столпотворения также наблюдаются на Левобережной, где центр вакцинации находится в Международном выставочном центре.
Очередь на вакцинацию в Международном выставочном центре (фото: Telegram-канал "Инсайдер UA")
Напомним, в Украине за использование поддельных COVID-сертификатов хотят штрафовать на 50 тысяч гривен.
Мы также писали о том, кто может проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов.