Грудное молоко непривитых взлетело в цене на 11 000%. Антиваксы распространяют новый фейк

"Конечно же, знают!" - отвечают в комментариях к статье сотни антивакцинаторов, после чего активно шерят материал в своих соцсетях и разных Facebook-сообществах.

"Почему биологические жидкости неуколотых мужчин и женщин (сперма и грудное молоко) так высоко ценятся в данный момент? Может, "там" что-то знают, о чем никак не может догадаться большинство населения?" - задает риторический вопрос автор такой публикации на одном из российских ресурсов.

В мире наблюдается стремительный рост цен на невакцинированные сперму и грудное молоко. Примерно с такими заголовками публикуют новости многие СМИ, ссылаясь на англоязычное издание с красноречивым названием The Sodom Sun.

Почему вы не должны верить этим людям - читайте далее в материале Styler .

"Отравленная грудь"

The Sodom Sun со ссылкой на слова некой Натали де Ла Фонтен из "местного питомника" GoodMilk пишет, что "спрос на сертифицированное непривитое грудное молоко очень вырос".

"Умные матери не кормят своих детей молоком после укола. Они слышали ужасные истории о мРНК-инъекциях. Что может быть отвратительнее, чем когда мамочку колют и капают яд в рот ее новорожденному, прямо из ее собственной груди?!" - говорит Натали.

Также эта "эксперт" рассказала The Sodom Sun, что "непривитые матери, как правило, обладают более высоким IQ, навыками логического мышления и независимым мышлением".

"Их молоко является первичной передачей пожизненного иммунитета следующему поколению. Когда матери осознают, что стоимость их необработанного грудного молока наравне с золотом, соблазны UBI, безработицы и других государственных подачек становятся менее заманчивыми", - говорит Натали де Ла Фонтен.

Фейк об "ажиотаже" на грудное молоко невакцинированных (фото: скрин)

Непривитая сперма подорожала на 21 000%

В том же издании пишут, что сперма невакцинированных мужчин - "это новое белое золото".

"Забудьте о биткойне. Реальные деньги - в непривитой сперме", - цитирует The Sodom Sun некоего Сэма Янквелла "из местного банка спермы GoodSeed 4U".

"Наши клиенты-люди с самым высоким уровнем образования. На самом деле, нашими первыми клиентами были те самые ученые и производители COVID-вакцин..." - говорит он.

Фейк о "золотой" сперме невакцинированных (фото: скрин)

Но все это - фейк

Несмотря на то, что русскоязычные и украиноязычные сайты (даже плюс-минус авторитетные) пишут про подорожание непривитой спермы и грудного молока, но эта информация - фейк.

Объясняем. Во-первых, например, грудное вскармливание можно продолжать и после заражения коронавирусом, и после вакцинации. И это информация от ВОЗ, а не от непонятной Натали де Ла Фонтен (ее фамилия, кстати, совпадает с фамилией французского баснописца Жана де Лафонтена).

Во-вторых, вакцины от COVID-19 не снижают количество сперматозоидов, то есть, не влияют на качество спермы. И это подтвержденная учеными из Университета Майами информация.

Ну и третье, главное. Сайт The Sodom Sun - это издание фейковых новостей.

"Среди последних в мире сатирических новостей мы стремимся быть лучшими! Если на нашем сайте что-то вас смущает, пожалуйста, воздержитесь от ругани и оскорблений. Например, не нужно называть наших авторов "журналистами" - это переходит все грани приличия", - говорится в описании сайта.

К сожалению, некоторые СМИ перепечатывают информацию с ресурса, видимо, только из-за того, что он англоязычный и размещен на домене .com.

Но еще печальнее то, что эта изначально шуточная информация распространяется антивакцинаторами в различных социальных сетях под соусом чистой правды. И это может очень негативно повлиять на здоровье людей, или даже стоить им жизни...

Некоторые СМИ повелись на фейк (фото: скрин)