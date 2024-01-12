Вакцинація проти грипу: у МОЗ пояснили, кому обов'язково треба щепитись

Кому треба обов'язково вакцинуватись від грипу

"В Україні зростає захворюваність на грип - хвороба, яка вражає верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз та кровоносні судини і може призвести до таких ускладнень, як пневмонія, тромбоз, запалення спинного та головного мозку та запалення серцевого мʼяза (міокардит)", - пояснюють медики.

Найефективніший спосіб захиститись від грипу та його ускладнень - зробити щеплення. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону.

Вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.

Щеплення проти грипу потрібні людям із групи ризику важкого перебігу та виникнення ускладнень під час хвороби:

вагітні

діти до 5 років

люди старші за 60-65 років

люди із хронічними захворюваннями

люди, які живуть з ВІЛ

люди, які мають онкологічні захворювання

"Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми - кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі - додаються згодом. На відміну від грипу, COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів", - зазначають лікарі.

Вони радять за перших ознак захворювання звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд.

Додамо, що ціни на вакцини проти грипу в аптеках стартують від 400 грн. Вартість самої вакцинації залежить від розцінок конкретної клініки.

Зазначимо також, що за даними Центру громадського здоров'я станом на перший тиждень січня захворюваність на грип і COVID-19 на 30,3% менше епідемічного порогу.