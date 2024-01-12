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Вакцинация от гриппа: в Минздраве объяснили, кому обязательно нужно привиться

Кому нужно обязательно вакцинироваться от гриппа (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Грипп обычно циркулирует с октября по апрель, так что если вы не успели осенью вакцинироваться, целесообразно это сделать сейчас. Иммунитет формируется в течение нескольких дней, если человек прививается каждый сезон, или несколько недель, если вакцинируется редко.

О том, кому обязательно нужно привиться, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минздрава в Facebook.

Кому нужно обязательно вакцинироваться от гриппа

"В Украине растет заболеваемость гриппом - болезнь, которая поражает верхние дыхательные пути, легкие, сердечную мышцу и кровеносные сосуды и может привести к таким осложнениям, как пневмония, тромбоз, воспаление спинного и головного мозга и воспаление сердечной мышцы (миокардит)", - объясняют медики.

Самый эффективный способ защититься от гриппа и его осложнений - сделать прививку. Прививки против гриппа рекомендуется делать каждый сезон.

Вакцину от гриппа, корейского или французского производства можно купить в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества.

Прививки от гриппа нужны людям из группы риска тяжелого течения и возникновения осложнений во время болезни:

  • беременные
  • дети до 5 лет
  • люди старше 60-65 лет
  • люди с хроническими заболеваниями
  • люди, живущие с ВИЧ
  • люди, имеющие онкологические заболевания

"Грипп начинается с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы - кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле - добавляются впоследствии. В отличие от гриппа, COVID-19 начинается, наоборот, с респираторных симптомов", - отмечают врачи.

Они советуют при первых признаках заболевания обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег - оставаться дома, использовать индивидуальную посуду.

Добавим, что цены на вакцины против гриппа в аптеках стартуют от 400 грн. Стоимость самой вакцинации зависит от цен конкретной клиники.

Отметим также, что по данным Центра общественного здоровья по состоянию на первую неделю января заболеваемость гриппом и COVID-19 на 30,3% меньше эпидемического порога.

 

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