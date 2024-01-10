Чи можна приймати противірусні препарати для профілактики ГРЗ: відповідь вас здивує

Медики постійно застерігають українців від самолікування, втім досі багато хто самовільно призначає собі препарати. Одними із найпоширеніших випадків є прийом противірусних для профілактики гострих респіраторних захворювань.

Про те, чи допомагають ці засоби запобігти ГРЗ, в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету України ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України Сергій Крамарьов.

Чи можна приймати противірусні для профілактики

"Якщо говорити про сучасні препарати, то є противірусні препарати прямої дії (ті, що діють безпосередньо на вірус-збудник) тільки проти грипу і COVID-19. Проти інших респіраторних інфекцій противірусних препаратів прямої дії немає", - каже професор.

Він наголошує, що є препарати опосередкованої дії, які сприяють тому, щоб організм боровся з вірусом.

"Наприклад, це препарати, які підвищують синтез інтерферону, секреторних імуноглобулінів А. Ці препарати часто помилково називають противірусними, але вони лише активують імунну систему у разі ураження збудником захворювання. І для профілактики їх застосовувати не слід - вони призначені тільки для лікування", - пояснює Крамарьов.

Що зробити, щоб менше хворіти

Лікар радить потурбуватися про вітамінізоване харчування та, за можливості, треба уникати великих скупчень людей у холодний період року.

Також Крамарьов наголошує, що для профілактики рекурентних респіраторних інфекцій важливим заходом є вакцинація. Тому радить дотримуватися Національного календаря профілактичних щеплень.

"Інший напрям профілактики - застосування бактеріальних лізатів, які ще називають оральними вакцинами. Ці препарати містять антигени збудників, які викликають респіраторні захворювання. У відповідь на антигени в організмі виробляються антитіла, і так формується захист. Проте на відміну від традиційних вакцин, цей захист нетривалий", - каже лікар.

Бактеріальні лізати рекомендують застосовувати двічі на рік - восени і навесні, коли найбільше захворювань на респіраторні інфекції.

"Є й практика застосування респіраторних пробіотиків. До їх складу входить мікрофлора, яка міститься в ротовій порожнині і верхніх дихальних шляхах здорових людей. Ці бактерії сприяють тому, що патогенна дія збудників, які спричиняють респіраторній інфекції, не реалізується", - зазначає Крамарьов.

Дітям рекомендують приймати вітамін C, а також D, якщо його дефіцит підтверджений лабораторними аналізами.