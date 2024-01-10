В Україні буде спалах кору, бо батьки не вакцинують дітей, - інфекціоніст

В Україні цьогоріч на кір захворіло вп'ятеро більше людей, ніж торік. Попри це рівень вакцинації проти цієї хвороби серед дітей знизився. Багато дітей пропускають планове щеплення через війну.

Про те, чи може виникнути епідемія кору в Україні, в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету України ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України Сергій Крамарьов.

Чи може виникнути епідемія кору

"Ситуація з кором справді небезпечна. Рівень охоплення щепленням проти кору знизився, і на сьогодні він не перевищує 70%. Щоб запобігти спалахам, треба досягти показника 90-95%. А в Україні вже є прошарок дітей, які пропустили перше чи друге щеплення", - говорить лікар.

За його словами, спалахи кору в Україні виникають кожні 5-6 років. Останній спалах був у 2018-2019 роках.

"Якщо додати 6 років, то якраз ми й виходимо на 2024 рік. І МОЗ та Центр громадського здоров’я застерігають, що в країні може бути спалах кору", - каже Крамарьов.

При цьому лікар додає, що проблема з недостатньою вакцинацією є не тільки в Україні. Пандемія COVID-19 призвела до зниження рівня охоплення щепленням багато де по світу. Зокрема, епідемія кору може загрожувати навіть Великій Британії.

"Основний захист від цього захворювання - вакцинація. Вакцина проти кору, паротиту і краснухи (КПК) захищає одразу від цих трьох інфекційних захворювань. А вакцинація КПК є обов’язковою згідно з Національним календарем профілактичних щеплень", - пояснює інфекціоніст.

Торік в Україні організували загальнонаціональну кампанію з "наздоганяючої вакцинації" для дітей, які внаслідок зміни місця проживання чи з інших причин пропустили планові щеплення. Цей проект мав запобігти спалаху кору.

Що треба знати про кір (інфографіка: МОЗ)

Чим небезпечний кір

"Кір - це одне з найтяжчих захворювань у дітей. У вірусу кору є дві небезпечні властивості", - каже лікар.

Перша - це нейротропність. Відбувається ураження нервової системи, через що можуть виникати тяжкі запалення головного мозку - енцефаліти.

"Важчих енцефалітів, ніж корові, за свою 40-річну практику я не зустрічав. Якщо дитина й виживе після перенесеного корового енцефаліту, вона залишиться інвалідом", - говорить Крамарьов.

Друга властивість вірусу кору - пригнічення імунної системи, через що відбувається нашарування вторинних бактеріальних інфекцій. Це може відбуватись навіть упродовж пів року після перенесеного кору.

"Як наслідок, дитина може захворіти на тяжку пневмонію, сепсис тощо і померти від ускладнень. Тому ще раз наголошую, що єдиний дієвий захист - це вакцинація. І про своєчасні щеплення своїх дітей повинні подбати насамперед батьки", - каже інфекціоніст.