Вакарчук вперше зізнався, чому "ОЕ" ніколи не виступатимуть на "Євробаченні"

Чому "Океан Ельзи" не подаються на Нацвідбір

Вакарчук пригадав, як у 1996 році "ОЕ" брали участь в конкурсі "Перлини сезону", який проходив у Києві. Кожен учасник міг набрати максимум 120 балів, але зазвичай музикантам не ставили найвищі та найнижчі оцінки.

Тому "Океан Ельзи" отримали 118 балів, музиканти думали, що переможуть. Втім, таку ж оцінку поставили ще одному гурту. Вакарчук не став називати його назву, але відомо, що йшлося про колектив "Стоп-Степ".

Переможці конкурсу отримували неймовірний приз - можливість записали цілий альбом на професійній студії. "ОЕ" вірили, що цей шанс випаде саме їм або ж вони якось розділять запис. Але в фіналі було оголошено, що перемогу присудили іншому гурту, який набрав таку ж кількість балів.

Вакарчук пояснив, чому не бере участь в конкурсах (скріншот)

А учасникам гурту "Океан Ельзи" дали інший приз - кожний отримав спортивний костюм.

"Було декілька висновків з цієї події. По-перше, що ми зробили - три з цих спортивних костюми продали. Реально, я ні, але хлопці ходили продавати у Львові на базар... Це були хороші спортивні фірмові костюми", - пригадав Вакарчук.

"Четвертий костюм ми подарували в рамках задатку за гонорар або в рамках корумпування звукоінженеру Валерію Папченко. Ми хотіли, щоб він записав нам цей альбом. А за ці гроші, за які продали костюми, ми все ж змогли зняти трошки студію і записали там свій сингл", - додав він.

Святослав Вакарчук зробив заяву про Євробачення (скріншот)

Цей сингл потім не вийшов, але був ще й другий висновок.

"Ми ніколи більше не будемо брати участі в конкурсах, на яких визначають місця, в яких треба ставити: хто перший, хто другий, хто третій. З того часу, якою б не була спокуса, яка б велика не була перед нами мета, в тому числі Євробачення, ми це рішення не змінювали й змінювати не будемо", - зізнався Вакарчук.

5 маловідомих фактів про Вакарчука

Співак, якому у травні цього року виповниться 50 років, небагато про себе говорить. Втім, він точно має, про що розповісти.

Підтримка молодих талантів: не всі знають, але саме Вакарчуку завдячує своєю популярністю співачка Jerry Heil

Наукова освіта: Окрім музичної кар'єри, Вакарчук має науковий ступінь з теоретичної фізики, який здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Благодійна діяльність: Святослав є засновником благодійного фонду "Люди Майбутнього", який підтримує освітні та культурні проекти в Україні.

Політична кар'єра: у 2019 році він заснував політичну партію "Голос" та був обраний народним депутатом України, проте у червні 2020 року склав депутатські повноваження.

Особисте життя: у 2021 році на світ з'явився син артиста, Іван. А в червні 2022 року у Вакарчука народилася донька Соломія.

Нині артист продовжує активно займатися творчою та громадською діяльністю. У лютому 2025 року він презентував у Львові книгу "Океан Ельзи", яка демонструє 30-річну історію гурту через фотографії та спогади.

Також вас може зацікавити