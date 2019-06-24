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Вакарчук спробував себе в новій ролі (фото)

STYLERЖиття    24.06.2019 - 18:44
Вакарчук спробував себе в новій ролі (фото)
Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Святослав Вакарчук розмістив фотографії на своїх сторінках в соцмережах

Святослав Вакарчук, відомий український музикант, лідер групи "Океан Ельзи", який збирається брати участь у парламентських виборах в Україні, несподівано спробував себе в новому амплуа. Він опублікував фотографії з весілля гітариста гурту "Океану Ельзи" Володимира Опсеніци і повідомив, що пишається тим, що став для друга першим свідком на весіллі.

За даними Святослава Вакарчука, весілля відбулося в грузинському місті Мцхета. Обраницю музиканта звуть Світлана.

Володимир Опсеніца – гітарист з Сербії. Крім постійної участі в групі "Океан Ельзи", він також постійний гітарист в колективі Lazar Novkov & Frame Orchestra. У "Океан Ельзи" Опсеніца потрапив у 2013 році, замінивши в терміновому порядку Петра Чернявського.

Як зізнався Вакарчук, з сербським музикантом по-іншому зазвучали не лише нові композиції, але і старі хіти колективу. Він запропонував йому постійне місце, але Володимир Опсеніца не готовий був одразу кинути свою діяльність в Сербії і тому приєднався до групи тільки в 2014 році.

"Ну що, Владо, все. Гордий бути першим дружбою", - підписав Вакарчук весільні фотографії Володимира Опсеніци з Світланою.

 

Святослав Вакарчук на весіллі у гітариста "Океан Ельзи" (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В коментарях до посту користувачі приєдналися до привітань і засипали Святослава Вакарчука питаннями про те, коли ж він нарешті знайде сімейне щастя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська ведуча почала матюкатися в прямому ефірі під час обговорення Вакарчука.

А також розповідали про те, як Сергій Притула пожартував над Святославом Вакарчуком.

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Новини України Святослав ВакарчукОкеан Ельзисвадьба
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