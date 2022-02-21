UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вакарчук на Голосі країни рассказал историю раненного бойца АТО, о котором написал песню

Автор: Роман Мирончук

В пятом выпуске шоу Голос країни 2022 на сцену вышел учитель английского языка Александр Захаров. На "слепых прослушиваниях" он исполнил песню группы "Океан Эльзы" - "Мить", но не один из наставников к нему не развернулся.

Святослав Вакарчук рассказал, что если бы Александр выбрал бы другую лирическую композицию из репертуара "Океана Эльзы", то возможно он бы и развернулся, но песня "Мить" для него особенная.

Лидер группы "Океана Эльзы" признался, что песню "Мить" он написал о бойце АТО, который под Дебальцево вместе с другими военными попал под сильный обстрел.

Осколком гранаты ему оторвало руку. Потеряв сознание почти на двое суток военный выжил. На улице был февраль и поскольку боец лежал на снегу, то отморозил ноги. К сожалению, врачам пришлось ампутировать две конечности.

"Я очень переживал, перед тем как увидеть его, а когда я его увидел - он улыбался. Был счастлив, что он жив, пережил все это и имеет возможность дышать и видеть мир. Он настолько меня тогда вдохновил. Весна, которая наступает через мгновение - о нем", - рассказал певец.

Вакарчук также назвал имя героя - это Вадим Долгорук. Он женился и сейчас воспитывает дочь. Ему поставили протезы, и он вместе с Вакарчуком ходит на футбол. Певец также признался, что они дружат.

Александр Захаров - "Мить"

Океан Ельзи - Мить

Напомним, Вакарчук растрогал воспоминаниями о Кузьме и показал лирическое видео.

Мы также писали о том, что японская женская группа поразила украинцев своим исполнением гимна Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Святослав Вакарчукголос країни 2022