Вакарчук на Голосі країни рассказал историю раненного бойца АТО, о котором написал песню

Лидер группы "Океана Эльзы" признался, что песню "Мить" он написал о бойце АТО, который под Дебальцево вместе с другими военными попал под сильный обстрел.

Осколком гранаты ему оторвало руку. Потеряв сознание почти на двое суток военный выжил. На улице был февраль и поскольку боец лежал на снегу, то отморозил ноги. К сожалению, врачам пришлось ампутировать две конечности.

"Я очень переживал, перед тем как увидеть его, а когда я его увидел - он улыбался. Был счастлив, что он жив, пережил все это и имеет возможность дышать и видеть мир. Он настолько меня тогда вдохновил. Весна, которая наступает через мгновение - о нем", - рассказал певец.

Вакарчук также назвал имя героя - это Вадим Долгорук. Он женился и сейчас воспитывает дочь. Ему поставили протезы, и он вместе с Вакарчуком ходит на футбол. Певец также признался, что они дружат.

Александр Захаров - "Мить"

Океан Ельзи - Мить