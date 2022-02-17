Японская женская группа поразила украинцев своим исполнением гимна Украины (видео)

Японская женская группа The Yokohama Sisters решила поддержать Украину в непростое время и заодно отпраздновать дружеские отношения между Одессой и Йокогамой. Девушки спели гимн Украины и этим восхитили украинцев.

На видео трое девушек в светлых костюмах исполняют гимн Украины на украинском языке. При этом певица, которая стоит по средине, держит небольшой флаг нашей страны.

Стоит отметить, что Одесса и Йокогама уже более чем более чем 55 лет являются городами-побратимами.

Японская женская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины

Такое исполнение гимна очень пришлось по душе украинцам, которые оставили свои восторженные комментарии.