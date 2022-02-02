"Хорошо помню тот день, я приехал к родителям": Вакарчук растрогал воспоминаниями о Кузьме и показал лирическое видео

2 февраля 2015 года не стало Андрея Кузьменко - знаменитого украинского певца и шоумена. Любимый артист миллионов погиб в страшном ДТП под Кривым Рогом.

Сегодня, через семь лет после трагедии, Святослав Вакарчук рассказал о том, как узнал о смерти своего коллеги и друга.

"Хорошо помню тот день. Я приехал к родителям во Львов и, проснувшись, включил телефон, сразу увидев новость о Кузьме..." - написал лидер ОЕ в Facebook.

В первую секунду Святослав не поверил в то, что произошло с Андреем.

"Переспрашивал у своих знакомых, которые должны были бы точно знать, правда ли это. Когда получил ответ, то никак не мог в это поверить", - добавил музыкант.

Вакарчук говорит, что тот день он прожил, вспоминая Кузьму.

"Особенности тому дню добавило еще и то, что мой папа, который в то время находился на реабилитации после лечения, как раз был дома и пошел со мной на интервью памяти Кузьмы. Он сидел рядом со мной и слушал. Поскольку папа - это тоже человек, который уже ушел из жизни, то это воспоминание для меня особенно трогательное", - рассказывает Святослав.

Вечером в день трагедии музыкант пошел на площадь перед памятником Шевченко во Львове. Там было много свечей и цветов, а люди пели песни Кузьмы...

"Очень многие его песни у меня ассоциируются с началом Океана Ельзи, потому что они тогда были примером для нас. Помню песню "Птахи" - я слушал ее и думал: как она интересно сделана. Помню, как они выступали на фестивале с нами: мы только-только начинали, а они уже были звездами. Одним словом, есть очень много воспоминаний", - написал Вакарчук.

На следующий день артист ехал в машине из Львова в Киев и слушал только Скрябина. А после репетиций и съемок, ночью, он записал песню "Мовчати"...

Также предлагаем вам подборку лучших кавер-версий песен гениального Андрея Кузьменко и его культовой группы.

Люди, як кораблі

Одна из самых мощных кавер-версий от группы Антитіла.

Старі фотографії

Невероятный кавер на бандуре и кнопочном аккордеоне от известного далеко за пределами Украины дуэта B&B Project.

Спи собі сама

Одна из самых романтичных песен Кузьменко в исполнении Андрея Хлывнюка.

Оля

Авторская обработка на раннюю песню Кузьмы от львовских поп-рок-романтиков Шосте Чуття.

Дельфіни

У TAYANNA тоже есть авторская версия песни "Дельфіни", видеоклип на которую стал последним, выпущенным Андреем при жизни.

Чуєш біль

А вот певица из временно оккупированного Крыма Юлия Качула перепела вместе с талантливыми детьми песню "Чуєш біль".

"Расскажите о том, что в Крыму не забывают и продолжают его творчество", - обратилась к нам с просьбой певица.

То моє море

Группа Фіолет и Сергей Мартынюк вдохнули новую жизнь в песню "То моє море".

Шампанські очі

Дмитрий Шуров записал версию хита Кузьмы, от которого до сих пор у многих мурашки по коже!