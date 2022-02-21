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Вакарчук на Голосі країни рассказал историю раненного бойца АТО, о котором написал песню

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Понедельник 21 февраля 2022 08:19
Вакарчук на Голосі країни рассказал историю раненного бойца АТО, о котором написал песню Фото: Святослав Вакарчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В пятом выпуске шоу Голос країни 2022 на сцену вышел учитель английского языка Александр Захаров. На "слепых прослушиваниях" он исполнил песню группы "Океан Эльзы" - "Мить", но не один из наставников к нему не развернулся.

Святослав Вакарчук рассказал, что если бы Александр выбрал бы другую лирическую композицию из репертуара "Океана Эльзы", то возможно он бы и развернулся, но песня "Мить" для него особенная.

Лидер группы "Океана Эльзы" признался, что песню "Мить" он написал о бойце АТО, который под Дебальцево вместе с другими военными попал под сильный обстрел.

Осколком гранаты ему оторвало руку. Потеряв сознание почти на двое суток военный выжил. На улице был февраль и поскольку боец лежал на снегу, то отморозил ноги. К сожалению, врачам пришлось ампутировать две конечности.

"Я очень переживал, перед тем как увидеть его, а когда я его увидел - он улыбался. Был счастлив, что он жив, пережил все это и имеет возможность дышать и видеть мир. Он настолько меня тогда вдохновил. Весна, которая наступает через мгновение - о нем", - рассказал певец.

Вакарчук также назвал имя героя - это Вадим Долгорук. Он женился и сейчас воспитывает дочь. Ему поставили протезы, и он вместе с Вакарчуком ходит на футбол. Певец также признался, что они дружат.

Александр Захаров - "Мить"

Океан Ельзи - Мить

Напомним, Вакарчук растрогал воспоминаниями о Кузьме и показал лирическое видео.

Мы также писали о том, что японская женская группа поразила украинцев своим исполнением гимна Украины.

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Святослав Вакарчук голос країни 2022
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