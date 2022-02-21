Вакарчук на Голосі країни розповів історію пораненого бійця АТО, про якого написав пісню

У п'ятому випуску шоу Голос країни 2022 на сцену вийшов вчитель англійської мови Олександр Захаров. На "сліпих прослуховуваннях" він виконав пісню гурту "Океан Ельзи" - "Мить", але не один з наставників до нього не розвернувся.

Святослав Вакарчук розповів, що якби Олександр вибрав би іншу ліричну композицію з репертуару "Океану Ельзи", то можливо він би і розвернувся, але пісня "Мить" для нього особлива.

Лідер гурту "Океану Ельзи" зізнався, що пісню "Мить" він написав про бійця АТО, який під Дебальцевим разом з іншими військовими потрапив під сильний обстріл.

Осколком гранати йому відірвало руку. Втративши свідомість майже на дві доби військовий вижив. На вулиці був лютий і оскільки боєць лежав на снігу, то відморозив ноги. На жаль, лікарям довелося ампутувати дві кінцівки.

"Я дуже переживав, перед тим як побачити його, а коли я його побачив - він посміхався. Був щасливий, що він живий, пережив все це і має можливість дихати і бачити світ. Він настільки мене тоді надихнув. Весна, яка настає за мить - про нього", - розповів співак.

Вакарчук також назвав ім'я героя - це Вадим Долгорук. Він одружився і зараз виховує дочку. Йому поставили протези, і він разом з Вакарчуком ходить на футбол. Співак також зізнався, що вони дружать.

Олександр Захаров - "Мить"

Океан Ельзи - Мить