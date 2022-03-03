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Вакарчук с ДнепроГЭСа показал, куда нужно идти России

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Четверг 03 марта 2022 19:22
Вакарчук с ДнепроГЭСа показал, куда нужно идти России Вакарчук из Днепрогэса показал, куда нужно идти России (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в Запорожье рассказал, что движение через дамбу Днепрогэса надежно защищено от российских солдат.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, город Запорожье надежно защищен.

"Я сейчас в Запорожье прямо на Днепре. Все хорошо защищено, ребята уверены в себе и готовы давать отпор врагу. Запорожье с боевым духом на 200%. В каждом городе так. Мы не дадим врагу сделать ни шагу, потому что с такими духом, армией и терробороной у них нет шансов. Мы победим! Слава Украине!", - сказал певец.

Он также разместил фото возле таблички, показывающей направление движения для России.

Вакарчук с ДнепроГЭСа показал, куда нужно идти РоссииСвятослав Вакарчук из Днепрогэса показал, куда нужно идти России (instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Ранее мы сообщали, что Вакарчук, Дорн и Данилко обратились к россиянам.

Также мы писали, что Вакарчук рассказал историю раненого бойца АТО, о котором написал песню.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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