ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вакарчук із ДніпроГЕСу показав, куди треба йти Росії

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 19:22
Вакарчук із ДніпроГЕСу показав, куди треба йти Росії Вакарчук із Дніпрогесу показав, куди треба йти Росії (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у Запоріжжі розповів, що рух через дамбу Дніпрогесу надійно захищений від російських солдатів.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, місто Запоріжжя надійно захищено.

"Я зараз знаходжусь у Запоріжжі прямо на Дніпрогесі. Все надійно захищено, хлопці впевнені в собі й готові дати відсіч ворогу. Запоріжжя з бойовим духом на 200%. В кожному місті так само. Ми не дамо ворогу зробити ні кроку, тому що з таким духом, армією та теробороною, вони не мають жодного шансу. Ми переможемо! Слава Україні!", - сказав співак.

Також він опублікував фото біля знаку, який показує напрямок руху для Росії.

Вакарчук із ДніпроГЕСу показав, куди треба йти РосіїСвятослав Вакарчук із Дніпрогесу показав, куди треба йти Росії (instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Раніше ми повідомляли, що Вакарчук, Дорн і Данилко звернулися до росіян.

Також ми писали, що Вакарчук розповів історію пораненого бійця АТО, про якого написав пісню.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Танцюємо - значить живемо: кілька відео з танцюючими воїнами ЗСУ
Танцюємо - значить живемо: кілька відео з танцюючими воїнами ЗСУ